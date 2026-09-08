Nominations au Ballon d’Or 2026 : OL Lyonnes bien représenté

Les joueuses de Jonatan Giráldez peuvent notamment s’appuyer sur une saison très réussie sur la scène nationale, avec le championnat et les coupes remportés. Leur parcours européen les a également menées jusqu’en finale de la Ligue des champions, avant une lourde défaite face au FC Barcelone (4-0).

Le club catalan fait lui aussi partie des quatre nommés et apparaît comme le favori après son sacre européen. Déjà récompensé en 2023 et 2024, le FC Barcelone tentera de récupérer un trophée remporté par Arsenal la saison dernière.

Manchester City, champion d’Angleterre, et le Club América, vainqueur de la Coupe des champions de la CONCACAF, complètent la liste. Quatre clubs sont donc encore en course pour succéder à Arsenal, absent des nommés cette année.

A noter par ailleurs la nomination de Lily Yohannes. La jeune milieu de terrain américaine est en lice pour le trophée du Jeune talent féminin de la saison. Jonatan Giraldez figure lui dans la liste des nommés pour le titre d'Entraîneur ou Entraîneuse de la saison d'une équipe féminine.

Enfin, Selma Bacha, qui a fait du Ballon d'Or un objectif, voit son nom inscrit dans la liste des 30 nommées à la prestigieuse récompense. Wendie Renard, Melchie Dumornay et Caroline Weir font aussi partie de la liste.

Le verdict est attendu le 26 octobre prochain.