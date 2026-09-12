Deux journées, deux victoires, et déjà quatorze buts inscrits.

L’OL Lyonnes a surclassé le Paris FC ce samedi en Première Ligue, avec un nouveau succès 7-1. Les joueuses de Jonathan Giráldez ont fait la différence grâce à une nette domination physique et une efficacité offensive impressionnante.

Marie-Antoinette Katoto a ouvert le score à la 41e minute avant de signer un doublé. Melchie Dumornay a elle aussi frappé deux fois, dont une fois sur penalty.

Hegerberg entre et inscrit un triplé

Entrée en jeu à la 60e minute, Ada Hegerberg a rapidement pesé sur la rencontre. La Norvégienne a inscrit trois buts et porté le brassard de capitaine.

Le Paris FC a sauvé l’honneur par Clara Mateo à la 70e minute, sans parvenir à enrayer la domination lyonnaise.

L’OL Lyonnes reste ainsi invaincu face au club francilien et signe son meilleur total de buts après deux journées de Première Ligue depuis 19 ans.

Les Fenottes vont désormais pouvoir se tourner vers la Ligue des champions, avec des rendez-vous contre le Servette puis Chelsea les 23 et 30 septembre.