"Tous les matchs sont des tests" : l’OL prêt pour le choc face à Rennes

Retour au championnat pour l’OL. Ce samedi à 20h45, les hommes de Paulo Fonseca reçoivent le Stade Rennais au Groupama Stadium pour la 5e journée de Ligue 1. Après avoir lancé leur campagne de Ligue Europa face à Anderlecht, les Lyonnais enchaînent avec un nouveau rendez-vous exigeant. Et le technicien portugais se méfie particulièrement de l’adversaire breton.

"Cette équipe est très forte, dispose de bons joueurs et d’un entraîneur que j’admire beaucoup. Leur équipe est difficile à contrarier offensivement. C’est une grande équipe", a prévenu le technicien portugais.

Troisième du championnat, Rennes représente ainsi l’un des premiers gros morceaux accueillis au Groupama Stadium cette saison. Mais le coach refuse de donner une dimension particulière à cette rencontre : "Pour moi tous les matchs sont des tests et sont difficiles. Rennes sera un match différent, mais tous les matchs ont des difficultés".

L'entraîneur de l’OL attend surtout de ses joueurs davantage de constance : "l’intensité que l’on met doit être la même du début à la fin. Les derniers matchs étaient difficiles sur la fin mais ça montre qu'on est capable de tenir tous ensemble".

Un discours également tenu par Abner Vinicius. Le Brésilien compte sur la force collective pour répondre au défi rennais : "Le collectif nous aidera à gérer les choses sur le terrain. Ce sera dur mais demain on sera concentrés et nous suivrons le plan de jeu du coach. Pour moi tous les matchs sont des tests. Il faut garder notre intensité et notre manière de jouer quoiqu’il arrive".

Après plusieurs rendez-vous exigeants, l’OL veut donc poursuivre sur sa dynamique. Et face à Rennes, Paulo Fonseca attend surtout de retrouver une équipe capable d’imposer son jeu et son intensité pendant 90 minutes.