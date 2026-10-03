OL Lyonnes

OL Lyonnes reçoit Toulouse avant la trêve

Suivez-nous sur Google
OL Lyonnes reçoit Toulouse avant la trêve

Après trois victoires en trois matchs, OL Lyonnes accueille Toulouse ce samedi à 18h au Groupama Stadium pour le compte de la 4e journée d'Arkema Première Ligue.

Face au promu, les joueuses de Jonatan Giráldez voudront conserver leur rythme avant d'aborder la trêve internationale. Trois jours après avoir été tenu en échec par Chelsea (0-0) en Ligue des champions, le club lyonnais espère retrouver le chemin des filets. Mais il faudra se méfier d'une formation qui a remporté la Seconde Ligue la saison dernière et qui a fait match nul 2-2 la semaine dernière sur la pelouse de Lens.

L'heure viendra ensuite pour les internationales concernées de rejoindre leur sélection. Côté français, Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto et Vicki Becho sont concernées.

Tags :

OL Lyonnes

Toulouse

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.