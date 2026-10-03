OL Lyonnes reçoit Toulouse avant la trêve

Face au promu, les joueuses de Jonatan Giráldez voudront conserver leur rythme avant d'aborder la trêve internationale. Trois jours après avoir été tenu en échec par Chelsea (0-0) en Ligue des champions, le club lyonnais espère retrouver le chemin des filets. Mais il faudra se méfier d'une formation qui a remporté la Seconde Ligue la saison dernière et qui a fait match nul 2-2 la semaine dernière sur la pelouse de Lens.

L'heure viendra ensuite pour les internationales concernées de rejoindre leur sélection. Côté français, Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto et Vicki Becho sont concernées.