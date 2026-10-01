La série de victoires s'arrête pour OL Lyonnes. Opposées à Chelsea pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, les joueuses de Jonatan Giráldez n'ont pas réussi à trouver la faille mercredi soir au Groupama Stadium (0-0).

Après des succès contre Fleury (7-1), le Paris FC (7-1), Le Havre (8-1) et le Servette (8-0), Lyon n'avait encore jamais quitté un terrain sans gagner cette saison. L'attaque lyonnaise, auteure de 30 buts lors de ces quatre rencontres, est également restée muette pour la première fois.

Dans une rencontre bien plus fermée que leurs précédentes sorties, les Lyonnaises ont pourtant cru trouver l'ouverture. Salma Paralluelo a envoyé le ballon au fond des filets, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu.

Chelsea a également connu plusieurs décisions contraires. Deux penalties initialement accordés aux Anglaises ont finalement été annulés après intervention de la VAR, dont un à la suite d'une action impliquant Tarciane et Sjoeke Nüsken.

Hegerberg proche d'arracher la victoire

La rencontre s'est animée dans les dernières minutes. À la 88e, Maria-Luisa Grohs a repoussé une tentative de Lauren James et maintenu Lyon dans le match.

Deux minutes plus tard, Ada Hegerberg a eu l'une des meilleures occasions lyonnaises. Sa tête, qui aurait permis à la Norvégienne d'inscrire son 70e but en Ligue des champions, a été repoussée par Hannah Hampton. Maika Hamano a ensuite manqué une dernière opportunité pour Chelsea dans le temps additionnel.

Lucy Bronze, ancienne joueuse de l'OL, a été désignée joueuse du match par l'UEFA.

Après son succès 8-0 sur la pelouse du Servette lors de la première journée, OL Lyonnes porte ainsi son total à quatre points en deux rencontres de Ligue des champions. Chelsea compte également quatre unités.

La soirée marquait enfin le retour à Lyon de Sonia Bompastor. Partie de l'OL pour rejoindre Chelsea à l'été 2024, l'ancienne entraîneuse lyonnaise retrouvait son ancien club pour la première fois comme adversaire.