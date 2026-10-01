La Ligue Europa commence déjà à rapporter à l'Olympique Lyonnais. Après une première victoire européenne cette saison, le club lyonnais a acquis au minimum 4,76 millions d'euros de primes UEFA. Et une partie de cet argent aurait déjà rejoint les caisses du club.

Le premier montant est automatique. Chacun des 36 clubs engagés dans la phase de ligue de Ligue Europa 2026-2027 bénéficie d'une prime de participation de 4,31 millions d'euros. Sur cette somme, 4,14 millions constituent le premier acompte, tandis que les 170 000 euros restants doivent être versés ultérieurement.

Selon Sportune, l'UEFA a justement procédé fin septembre aux premiers paiements destinés aux clubs français engagés dans la compétition. Ils comprennent cet acompte de 4,14 millions d'euros, mais aussi une première partie d'une autre source importante de revenus : le pilier valeur.

Le montant exact versé à l'OL reste inconnu

C'est là que les comptes deviennent moins simples.

Le pilier valeur représente 35 % de l'enveloppe distribuée par l'UEFA en Ligue Europa et dépend notamment de la valeur des marchés audiovisuels et du coefficient européen des clubs. Son montant varie donc d'une équipe à l'autre.

D'après Sportune, 75 % de cette somme ont également été intégrés au premier versement de la saison. Le média estime que le montant touché par l'OL devrait être relativement proche de celui de Marseille, pour lequel environ 6,46 millions d'euros de pilier valeur sont évoqués.

En revanche, aucun montant individualisé officiel concernant Lyon n'a été retrouvé. Il serait donc imprudent d'affirmer que l'OL vient précisément de recevoir une dizaine de millions d'euros.

Le chiffre de 10 millions d'euros évoqué après l'élimination lyonnaise contre Fenerbahçe en barrages de Ligue des champions correspondait d'ailleurs à une estimation des recettes attendues en Ligue Europa, et non à une prime fixe garantie par l'UEFA.

À ce stade, le calcul certain reste donc plus limité : 4,31 millions d'euros de participation, auxquels viennent déjà s'ajouter les revenus sportifs.

Anderlecht a déjà rapporté 450 000 euros

La victoire 2-1 obtenue à Anderlecht le 16 septembre a permis à Lyon d'ajouter 450 000 euros à sa cagnotte européenne.

C'est le tarif fixé par l'UEFA pour chaque succès pendant la phase de ligue. Un match nul rapporte 150 000 euros, tandis qu'une défaite n'apporte aucune prime de résultat.

Avec cette première victoire, l'OL dispose donc déjà de 4,76 millions d'euros de revenus garantis, avant même de prendre en compte son pilier valeur et les futures primes liées au classement.

Et les montants peuvent rapidement grimper. Une deuxième victoire porterait par exemple les seules primes de résultats à 900 000 euros. Huit succès lors de la phase de ligue représenteraient 3,6 millions d'euros, indépendamment des autres revenus de la compétition.

Le classement final fera encore monter la facture

L'UEFA récompense également chaque position au classement de la phase de ligue.

Une part vaut initialement 75 000 euros. Le 36e reçoit une part, le 35e deux, et ainsi de suite jusqu'au premier, qui en obtient 36, soit 2,7 millions d'euros sur la base initiale.

Cette valeur peut encore légèrement augmenter : les sommes qui ne sont pas distribuées lors des matchs nuls sont réinjectées dans cette enveloppe.

Des bonus supplémentaires récompensent les clubs les mieux classés. Une place dans le top 8 rapporte 600 000 euros supplémentaires, tandis que les équipes classées de la 9e à la 16e place reçoivent 300 000 euros.

À cela s'ajoutent ensuite les primes de qualification. Une présence en barrages rapporte 300 000 euros. Atteindre les huitièmes de finale permet d'ajouter 1,75 million, les quarts 2,5 millions, les demi-finales 4,2 millions et la finale 7 millions. Le vainqueur empoche encore 6 millions d'euros supplémentaires.

Le total définitif de la campagne européenne lyonnaise dépendra donc largement des résultats et du parcours du club. Mais une chose est déjà acquise : la Ligue Europa a sécurisé au minimum 4,76 millions d'euros à l'OL, auxquels s'ajoute un pilier valeur de plusieurs millions dont le montant exact attribué à Lyon n'est pas encore publiquement établi.