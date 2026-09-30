Deux Lyonnaises pour trois places. Jule Brand et Melchie Dumornay ont été retenues aux côtés de Sanaâ Mssoudy, joueuse du FC Fleury 91, pour le Trophée UNFP de la Joueuse du mois de septembre en Arkema Première Ligue.

Cette saison, la récompense mensuelle rejoint la famille des Trophées UNFP dans le cadre d'un partenariat avec la LFFP et Canal+. Le championnat féminin disposait déjà d'une distinction de joueuse du mois la saison dernière : Brand avait notamment remporté celle de novembre 2025.

Pour cette première sélection de l'exercice 2026-2027 sous la bannière des Trophées UNFP, l'Allemande s'appuie sur un début de championnat particulièrement efficace. L'UNFP lui comptabilise cinq passes décisives en trois rencontres.

Une statistique qui illustre son importance dans l'animation offensive lyonnaise. Face à Fleury, lors de la première journée, Brand a notamment servi Dumornay avant l'un des trois buts de l'Haïtienne. Une semaine plus tard contre le Paris FC, les deux joueuses ont encore combiné, avec un centre de l'Allemande repris de la tête par sa coéquipière.

Brand a également trouvé le chemin des filets lors de la victoire 8-1 sur la pelouse du Havre.

Dumornay repart sur les mêmes bases

À ses côtés, Melchie Dumornay poursuit sur la lancée de sa saison 2025-2026, conclue par le titre de meilleure joueuse d'Arkema Première Ligue aux Trophées UNFP.

Pour justifier sa nomination en septembre, l'UNFP met en avant six réalisations, avec notamment un triplé lors du succès 7-1 à Fleury et un doublé une semaine plus tard contre le Paris FC, également battu 7-1 au Groupama Stadium.

Un démarrage qui accompagne celui de toute l'équipe lyonnaise. Lors de ses trois premières journées de championnat, OL Lyonnes a successivement dominé Fleury (7-1), le Paris FC (7-1) puis Le Havre (8-1). Bilan : trois victoires et 22 buts inscrits pour seulement trois encaissés.

Brand et Dumornay se retrouvent désormais concurrentes pour une récompense individuelle après avoir largement contribué ensemble à ce début de saison.

La troisième candidate, Sanaâ Mssoudy, est arrivée au FC Fleury 91 durant l'été. L'internationale marocaine a notamment marqué contre Saint-Malo lors de la victoire 2-0 de son équipe le 19 septembre.

Les votes pour désigner la Joueuse du mois sont ouverts jusqu'au vendredi 2 octobre à 23h59.