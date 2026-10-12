Cherki (Ex-OL) fait plier Liverpool avec un petit bijou

l’ancien crack de l’OL a ajouté sa patte au succès de Manchester City. Titulaire hier après-midi à Liverpool, Rayan Cherki a inscrit le troisième but à la 78e minute. Une réalisation où sa qualité technique a fait la différence dans la surface adverse.

Rayan Cherki conclut avec classe

L’action passe par Elliot Anderson, puis Joško Gvardiol, dont la talonnade trouve le Français. Face à Jeremie Frimpong, le joueur formé à L'OL feinte la frappe, se dégage un espace et termine sous les bras d’Alisson Becker. Un enchaînement qui scelle la victoire mancunienne et laisse le défenseur de Liverpool inconscient face à une telle qualité technique.

Manchester City poursuit son sans-faute

Le but de l’ancien Lyonnais a complété une seconde période décisive. Avec six victoires en six journées, City reste en tête de la Premier League avec 18 points. Le prochain rendez-vous sera français, puisque l’équipe d’Enzo Maresca recevra le PSG mercredi en Ligue des champions.

Une occasion de briller à nouveau pour Rayan Cherki, déjà décisif à 6 reprises en 6 matchs de Premier League cette saison, comptabilisant 4 buts et 2 passes décisives.