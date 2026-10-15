OL-Crystal Palace : retrouver Pierre Sage sans lui faire de cadeau

Après le revers subi à Lens vendredi dernier (2-1), l'OL reçoit Crystal Palace pour le compte de la deuxième journée de phase de ligue de la Ligue Europa. Cette soirée européenne doit permettre aux Gones de repartir de l’avant, tout en retrouvant Pierre Sage, ex-entraîneur de l'OL. La rencontre sera diffusée sur Canal+ Foot, avec une prise d’antenne prévue à 18h40.

Vainqueur à Anderlecht lors de son entrée en lice (1-2), l’OL vise un deuxième succès dans la compétition. Crystal Palace nourrit la même ambition après avoir largement dominé le Lech Poznan (4-0). Les deux formations abordent donc ce rendez-vous avec trois points à leur actif. Le Groupama Stadium n'attendrait pas plus de 40 000 spectateurs pour cette affiche. Une faible affluence liée à l'horaire de la rencontre qui empêche certains supporters de se rendre au stade.

Pierre Sage partagé entre émotion et compétition

Le retour de Pierre Sage donnera une saveur particulière à la rencontre. Désormais sur le banc anglais, l’ancien entraîneur lyonnais conserve un lien avec la ville et le club. "Je me sens encore lié à Lyon, d’une certaine manière. J’ai toujours une maison ici", a-t-il confié la veille en conférence de presse.

Ces retrouvailles ne prennent toutefois pas le pas sur l’objectif sportif. "Il y aura de l’émotion, mais l’important, c’est que cela reste un match de football et que nous devons réaliser une bonne performance."

Crystal Palace arrive d’ailleurs après une victoire contre Nottingham Forest dimanche (3-1). De son côté, Pierre Sage ne réduit pas la valeur de l’OL à son dernier déplacement. "Je pense que leur première mi-temps contre Lens n’est pas représentative de ce qu’ils ont montré cette saison."

Keito Nakamura titulaire, Rémi Himbert et Moussa Niakhaté retrouvent le groupe

Privé de Loïs Openda, Paulo Fonseca doit désormais ajuster ses options offensives. L’entraîneur a déjà annoncé la titularisation de Keito Nakamura, sans pour autant préciser son positionnement. "Il va commencer car c’est important d’avoir un joueur comme lui", a-t-il expliqué la veille.

Rémi Himbert, non retenu pour Lens, devrait également retrouver le groupe. "Je pense qu’il sera avec le groupe", a indiqué Paulo Fonseca. Une possibilité qui s’accompagne d’une exigence. "Quand il aura l’opportunité, il devra prouver qu’il mérite de jouer." Ce sera également le cas pour Moussa Niakhaté, de retour au sein du groupe après avoir loupé le match à Lens suite à une blessure.

Le technicien a annoncé également disposer de solutions pour modifier son animation, avec Khalis Merah, Pavel Šulc et Noah Nartey, qu’il estime capables d’évoluer plus haut.

Une défense à trois à mieux négocier

Crystal Palace devrait notamment conserver son schéma tactique habituel, à trois défenseurs, un schéma face auquel l’OL a rencontré des difficultés à Lens. Paulo Fonseca rappelle néanmoins que son équipe avait su répondre à une animation similaire contre Rennes.

"Le schéma tactique, c’est une tendance, on a beaucoup d’équipes qui jouent à trois derrière. Rennes avait aussi joué comme ça dans l’animation et on avait fait un bon match. On peut faire mieux que ce qu’on a fait à Lens."

Pour mieux contenir les Anglais, le coach lyonnais insiste notamment sur le déclenchement du pressing et les espaces laissés derrière les premiers joueurs engagés. "Nous devons attendre le meilleur moment pour activer notre pressing", a-t-il souligné.