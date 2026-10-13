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OL-Crystal Palace : parking Eurexpo fermé, les supporters doivent anticiper

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OL-Crystal Palace : parking Eurexpo fermé, les supporters doivent anticiper
OL-Crystal Palace : parking Eurexpo fermé, les supporters doivent anticiper - Lyon Foot

Pour rejoindre le Groupama Stadium jeudi, les automobilistes devront se tourner vers Meyzieu les Panettes. Les navettes tramway seront accessibles avec les titres TCL.

Le parking relais d’Eurexpo ne sera pas accessible pour la réception de Crystal Palace, jeudi 15 octobre à 18h45. OL Vallée invite les supporters à utiliser celui de Meyzieu les Panettes.

L’accès coûte 12,50 euros par véhicule, navettes vers le stade comprises. La réservation doit être effectuée avant l’arrivée. Les parkings du Groupama Stadium restent également disponibles sur réservation, à 20 euros pour une voiture, sans vente sur place.

Des navettes accessibles avec les titres TCL

Depuis Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin La Soie, les navettes tramway partiront à partir de 17h00. Les abonnés TCL pourront présenter leur abonnement. Les autres voyageurs devront acheter un titre auprès du réseau TCL, et non sur le site de l’OL.

Autre possibilité, le T3 dessert Décines Grand Large, à environ 800 mètres à pied du stade. La desserte du T7 sera interrompue à partir de 17h00 pour laisser place aux navettes événementielles.

Les portes du Groupama Stadium ouvriront à 17h45, une heure avant le coup d’envoi.

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OL-Crystal Palace

Tramway

Navettes

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Accessibilité

TCL

Groupama Stadium

4 commentaires
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Pourquoi ? le 13/10/2026 à 14:51

Qui a refusé la modernisation du stade de Gerland, qui est accessible par tramway, métro et à pide? un certain écolo je crois, Aulas s'est retourné vers le Grand stade , maintenant Gerland vivote avec ses putes tout autour
Bien joué l'écolo lyonnais de l'époque

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Solidarité 69 le 13/10/2026 à 14:47
une contribuable lyonnaise a écrit le 13/10/2026 à 14h18

"qui a vidé les caisses de l'OL" mais qui a surtout rempli les siennes - l'histoire va bientôt enfin le dire

L'histoire le dit très bien, c'est la justice qui joue les aveugles.

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une contribuable lyonnaise le 13/10/2026 à 14:18
Jérémy a écrit le 13/10/2026 à 14h02

Aulas le mozart lyonnais de la finance qui a plombé les comptes de l'OL mais pas les poches des contribuables et des supporters.

"qui a vidé les caisses de l'OL" mais qui a surtout rempli les siennes - l'histoire va bientôt enfin le dire

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Jérémy le 13/10/2026 à 14:02

Aulas le mozart lyonnais de la finance qui a plombé les comptes de l'OL mais pas les poches des contribuables et des supporters.

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