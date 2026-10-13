OL-Crystal Palace : parking Eurexpo fermé, les supporters doivent anticiper

Le parking relais d’Eurexpo ne sera pas accessible pour la réception de Crystal Palace, jeudi 15 octobre à 18h45. OL Vallée invite les supporters à utiliser celui de Meyzieu les Panettes.

L’accès coûte 12,50 euros par véhicule, navettes vers le stade comprises. La réservation doit être effectuée avant l’arrivée. Les parkings du Groupama Stadium restent également disponibles sur réservation, à 20 euros pour une voiture, sans vente sur place.

Des navettes accessibles avec les titres TCL

Depuis Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin La Soie, les navettes tramway partiront à partir de 17h00. Les abonnés TCL pourront présenter leur abonnement. Les autres voyageurs devront acheter un titre auprès du réseau TCL, et non sur le site de l’OL.

Autre possibilité, le T3 dessert Décines Grand Large, à environ 800 mètres à pied du stade. La desserte du T7 sera interrompue à partir de 17h00 pour laisser place aux navettes événementielles.

Les portes du Groupama Stadium ouvriront à 17h45, une heure avant le coup d’envoi.