OL-Crystal Palace : parking Eurexpo fermé, les supporters doivent anticiper

Le parking relais d’Eurexpo ne sera pas accessible pour la réception de Crystal Palace, jeudi 15 octobre à 18h45. OL Vallée invite les supporters à utiliser celui de Meyzieu les Panettes.
L’accès coûte 12,50 euros par véhicule, navettes vers le stade comprises. La réservation doit être effectuée avant l’arrivée. Les parkings du Groupama Stadium restent également disponibles sur réservation, à 20 euros pour une voiture, sans vente sur place.
Des navettes accessibles avec les titres TCL
Depuis Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin La Soie, les navettes tramway partiront à partir de 17h00. Les abonnés TCL pourront présenter leur abonnement. Les autres voyageurs devront acheter un titre auprès du réseau TCL, et non sur le site de l’OL.
Autre possibilité, le T3 dessert Décines Grand Large, à environ 800 mètres à pied du stade. La desserte du T7 sera interrompue à partir de 17h00 pour laisser place aux navettes événementielles.
Les portes du Groupama Stadium ouvriront à 17h45, une heure avant le coup d’envoi.
Qui a refusé la modernisation du stade de Gerland, qui est accessible par tramway, métro et à pide? un certain écolo je crois, Aulas s'est retourné vers le Grand stade , maintenant Gerland vivote avec ses putes tout autourSignaler Répondre
Bien joué l'écolo lyonnais de l'époque
L'histoire le dit très bien, c'est la justice qui joue les aveugles.Signaler Répondre
"qui a vidé les caisses de l'OL" mais qui a surtout rempli les siennes - l'histoire va bientôt enfin le direSignaler Répondre
Aulas le mozart lyonnais de la finance qui a plombé les comptes de l'OL mais pas les poches des contribuables et des supporters.Signaler Répondre