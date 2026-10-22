Hoffenheim-OL : les Gones veulent tripler la mise en Ligue Europa

Deux victoires pour commencer, et bientôt une troisième ? Après avoir battu Anderlecht à l’extérieur (1-2), puis Crystal Palace à domicile (3-2), l’OL retrouve la Ligue Europa ce jeudi à Sinsheim. Un nouveau succès permettrait aux hommes de Paulo Fonseca de boucler les trois premières journées avec le maximum de points.

Vainqueurs de Nice dimanche en championnat (2-1), les Lyonnais abordent ce déplacement avec de la confiance. Ils retrouveront toutefois un adversaire qui vient lui aussi de se rassurer.

Hoffenheim a réagi, mais reste en difficulté en Europe

Hoffenheim s’est imposé dimanche sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (1-2). Une victoire bienvenue pour une équipe qui a perdu quatre de ses six premiers matchs de Bundesliga.

Son début de parcours européen est encore moins convaincant. Battu sur le terrain de l’OFI Crète (2-0), puis à domicile par Beşiktaş (2-3), le club allemand attend toujours son premier point dans cette phase de ligue. Avec cinq buts encaissés en deux rencontres, sa défense a déjà montré des failles que les Lyonnais chercheront à exploiter.

Trois confrontations, trois matchs nuls

L’historique invite cependant l’OL à la prudence. Les deux clubs se sont affrontés trois fois en compétition européenne, sans jamais parvenir à se départager.

Leurs deux rencontres de Ligue des champions en 2018 s’étaient terminées sur les scores de 3-3 en Allemagne et de 2-2 à Lyon. En novembre 2024, les retrouvailles à Sinsheim avaient encore donné lieu à un nul (2-2) en Ligue Europa.

Soit quatorze buts en trois matchs, avec au moins deux réalisations de chaque équipe à chaque confrontation. Pour poursuivre son sans-faute, l’OL devra donc décrocher sa première victoire face à Hoffenheim.

La rencontre sera diffusée ce soir à 21h sur Canal+.