L'actu de l'OL

Hoffenheim-OL : les Gones veulent tripler la mise en Ligue Europa

Suivez-nous sur Google
Hoffenheim-OL : les Gones veulent tripler la mise en Ligue Europa
Hoffenheim-OL : les Gones veulent tripler la mise en Ligue Europa - DR OL

Vainqueur de ses deux premiers matchs de Ligue Europa, l’OL se déplace à Hoffenheim ce soir à 21h00 sur Canal+. Les Gones peuvent porter leur total à neuf points sur neuf.

Deux victoires pour commencer, et bientôt une troisième ? Après avoir battu Anderlecht à l’extérieur (1-2), puis Crystal Palace à domicile (3-2), l’OL retrouve la Ligue Europa ce jeudi à Sinsheim. Un nouveau succès permettrait aux hommes de Paulo Fonseca de boucler les trois premières journées avec le maximum de points.

Vainqueurs de Nice dimanche en championnat (2-1), les Lyonnais abordent ce déplacement avec de la confiance. Ils retrouveront toutefois un adversaire qui vient lui aussi de se rassurer.

Hoffenheim a réagi, mais reste en difficulté en Europe

Hoffenheim s’est imposé dimanche sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (1-2). Une victoire bienvenue pour une équipe qui a perdu quatre de ses six premiers matchs de Bundesliga.

Son début de parcours européen est encore moins convaincant. Battu sur le terrain de l’OFI Crète (2-0), puis à domicile par Beşiktaş (2-3), le club allemand attend toujours son premier point dans cette phase de ligue. Avec cinq buts encaissés en deux rencontres, sa défense a déjà montré des failles que les Lyonnais chercheront à exploiter. 

Trois confrontations, trois matchs nuls

L’historique invite cependant l’OL à la prudence. Les deux clubs se sont affrontés trois fois en compétition européenne, sans jamais parvenir à se départager.

Leurs deux rencontres de Ligue des champions en 2018 s’étaient terminées sur les scores de 3-3 en Allemagne et de 2-2 à Lyon. En novembre 2024, les retrouvailles à Sinsheim avaient encore donné lieu à un nul (2-2) en Ligue Europa.

Soit quatorze buts en trois matchs, avec au moins deux réalisations de chaque équipe à chaque confrontation. Pour poursuivre son sans-faute, l’OL devra donc décrocher sa première victoire face à Hoffenheim.

La rencontre sera diffusée ce soir à 21h sur Canal+.

Tags :

OL

Ligue Europa

Europa League

lyon

Hoffenheim-OL

Europe

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.