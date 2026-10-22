Les finances de l'OL respirent, mais le déficit reste lourd

La perte nette part du groupe passe de 201,2 à 87,3 millions d’euros. Publiés mercredi soir par OL Groupe, les résultats de l’exercice 2025-2026, clos le 30 juin dernier, montrent une amélioration sensible, portée notamment par la réduction des dépenses.

Les charges de personnel, qui comprennent la masse salariale des joueurs, reculent de 36 % pour atteindre 114,5 millions d’euros. Elles retrouvent ainsi leur plus bas niveau depuis la saison 2017-2018. Les achats et charges externes diminuent également de 20 %.

Ces économies permettent à l’excédent brut d’exploitation de se rapprocher de l’équilibre, à -4,7 millions d’euros contre -47,7 millions un an plus tôt. Cet indicateur reste toutefois distinct du résultat final, qui intègre notamment les amortissements et les charges financières.

Une amélioration malgré des recettes en recul

Le redressement intervient dans un contexte moins favorable pour les revenus. Hors cessions de joueurs, les produits des activités diminuent de 12 %, à 143,3 millions d’euros. Les droits TV et marketing, les partenariats et les événements reculent, tandis que la billetterie progresse.

Les comptes restent aussi marqués par les liens avec l’ancien actionnariat. La dépréciation de créances sur Botafogo, Eagle Bidco et Eagle Football Holdings LLC pèse à hauteur de 205,1 millions d’euros. À l’inverse, l’extinction de dettes envers Eagle Bidco et ses affiliés améliore le résultat.

Au 30 juin, les dettes financières s’élèvent encore à 409,8 millions d’euros, contre 517,9 millions un an auparavant. Le groupe précise enfin que les procédures d’audit des comptes sont en cours de finalisation.