OL Lyonnes-OM : les Fenottes veulent enchaîner en pleine soirée funk

Les Fenottes ont de l’appétit. Cinq victoires en cinq journées, 31 buts marqués et seulement trois encaissés : OL Lyonnes réalise un début de championnat spectaculaire. Avant de recevoir Marseille au Groupama Stadium, les coéquipières de Wendie Renard restent sur une démonstration au Parc des Princes, où elles ont balayé le PSG (0-4).

Un succès qui constitue désormais un repère pour Jonatan Giráldez. L’entraîneur espagnol a salué la maîtrise de son équipe, sa constance et l’apport des remplaçantes. Il attend maintenant de retrouver ces ingrédients dans la durée.

31 buts en cinq journées, une cadence infernale

Avec une moyenne de 6,2 buts par match en championnat, les Lyonnaises ne laissent guère de répit aux défenses adverses. Toulouse, battu 5-0, puis Paris en ont fait les frais lors des deux dernières journées.

Cette puissance offensive ne suffit pourtant pas à satisfaire pleinement leur entraîneur. "Je pense tout de même que l’équipe n’est pas encore à son meilleur niveau de jeu", estime Jonatan Giráldez.

Le technicien voit encore une marge de progression chez ses joueuses offensives. Malgré les cartons déjà accumulés, il leur demande de conserver la même mentalité pour continuer à avancer. "Nous pouvons encore nous améliorer davantage", insiste-t-il.

Quatre rencontres sans prendre de but

Les Lyonnaises savent aussi fermer la porte. Toutes compétitions confondues, elles viennent d’enchaîner quatre matchs sans encaisser : contre le Servette Genève (8-0), Chelsea (0-0), Toulouse (5-0) et Paris (0-4). Soit 17 buts inscrits et aucun concédé sur cette période.

Pour Jonatan Giráldez, cette solidité récompense le travail de toute l’équipe. La maîtrise offensive permet également de limiter les occasions adverses, à condition de rester concentrées jusqu’au bout.

Face à Marseille, l’enjeu sera de prolonger cette série tout en décrochant une sixième victoire en autant de journées. Les Fenottes retrouveront ensuite la Ligue des champions, avec la réception de l’Inter Milan mercredi à 21h.

Une Roller Funky Party avant le coup d’envoi

Cette rencontre marquera également un rendez-vous festif dans les coursives du Groupama Stadium. Dès 18h30, une Roller Funky Party sera proposée à la porte N, avec des DJ sets et des initiations au roller et à la danse. L’activité sera gratuite pour les détenteurs d’un billet de match.

Des patins seront mis à disposition par Lyon Roller Métropole, en quantité très limitée. Les participants sont donc invités à venir avec leur propre équipement, qu’ils pourront déposer en consigne pendant la rencontre. Le casque et les protections sont vivement recommandés.

De quoi profiter de la soirée avant de rejoindre les tribunes pour le coup d’envoi, fixé à 21h.