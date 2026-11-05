Real Sociedad-OL : s'imposer et tourner la page Paulo Fonseca

Le football reprend ses droits dans une semaine agitée à Lyon. Après l’annonce du départ de Paulo Fonseca à ses joueurs, Jorge Maciel assure l’intérim. Son premier défi sera européen, avec un déplacement à Anoeta qui doit permettre aux Lyonnais de rebondir après la lourde défaite à Hoffenheim (3-0).

L’OL doit mieux voyager

Douzième de la phase de ligue avec six points, L'OL conserve une position intéressante grâce à ses victoires contre Anderlecht (1-2) et Crystal Palace (3-2). Les six buts encaissés en trois journées rappellent la nécessité de retrouver davantage de solidité.

Le succès contre Angers dimanche (2-0) a remis les Gones sur le podium de Ligue 1. Reste à exporter cette dynamique. En championnat, l’OL n’a pris que quatre points sur douze à l’extérieur, contre treize sur quinze au Groupama Stadium.

Une Real Sociedad dangereuse mais freinée

Les Basques occupent la cinquième place de Liga avec dix-neuf points après onze journées. Ils restent toutefois sur une défaite dans le derby contre l’Athletic Bilbao (2-1), après des succès contre Málaga (2-5) et Levante (2-1).

En Ligue Europa, la Real Sociedad est quatorzième avec quatre points, à deux longueurs de Lyon. Battue par Bournemouth (1-2), puis accrochée par l’Union Saint-Gilloise (1-1), elle s’est relancée en écrasant Lillestrøm (0-6). Six de ses huit buts européens ont ainsi été inscrits lors de cette seule rencontre.

Quel enjeu et quelle diffusion ?

Une victoire permettrait aux Gones de porter leur total à neuf points et de maintenir son ambition de terminer parmi les huit premiers, directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Une défaite laisserait en revanche la Real Sociedad leur passer devant.

La rencontre se disputera ce soir à 18h45 au stade Anoeta, à Saint-Sébastien. Elle sera diffusée sur Canal+ Foot, avec une prise d’antenne annoncée à 18h40.