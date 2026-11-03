OL Lyonnes : nouvelle distinction en vue pour Ada Hegerberg ?

Les joueuses professionnelles ont fait leur choix. La FIFPRO a dévoilé lundi les 26 finalistes de son équipe féminine de l’année, après un scrutin réunissant 6 511 footballeuses issues de 64 pays. Ada Hegerberg figure parmi les huit attaquantes encore en lice.

Ce prix mondial est attribué exclusivement par les joueuses professionnelles. L’édition 2026 récompense les performances réalisées entre le 4 août 2025 et le 16 août 2026. Pour être éligibles, les candidates devaient avoir disputé au moins 20 matchs officiels sur cette période.

Melchie Dumornay et Wendie Renard absentes

La Norvégienne est la seule représentante de l’effectif d’OL Lyonnes parmi les finalistes. Melchie Dumornay et Wendie Renard ne figurent pas dans la sélection.

En attaque, Ada Hegerberg est notamment en concurrence avec Barbra Banda, Ewa Pajor, Claudia Pina et Alessia Russo.

Le onze réunira la gardienne, les trois défenseuses, les trois milieux et les trois attaquantes ayant obtenu le plus de voix à leur poste. La dernière place sera attribuée à la joueuse de champ restante ayant recueilli le plus de suffrages.

Les lauréates seront dévoilées lundi 9 novembre prochain à 14h, heure française, sur les plateformes numériques de la FIFPRO.