Après la trêve, quel joueur de l’OL aura le moins de temps pour souffler ?

Parmi les Lyonnais convoqués en sélection A, Nicolás Tagliafico devrait être le dernier à terminer sa trêve. L’Argentine reçoit le Costa Rica le mardi 17 novembre à Córdoba. Si le coup d’envoi est donné à 20h locales, comme l’indique le programme de l’OL, il sera déjà minuit mercredi en France. Cela laisserait 92h45 entre les coups d’envoi de cet amical et de Lille–OL, prévu le samedi 21 novembre à 20h45. La fédération argentine a confirmé la date et le stade, avec un horaire encore à confirmer.

Keito Nakamura a un peu plus de 4 jours entre les 2 matchs

Keito Nakamura jouera aussi loin de Lyon. Le Japon affronte le Paraguay à Singapour le mardi 17 novembre à 14h10, heure française. Son dernier rendez-vous est prévu 102h35 avant Lille–OL, soit à peine 10 heures de plus que Tagliafico si l’horaire de Córdoba se confirme.

Mads Bidstrup et Felix Bacher ont exactement 4 jours entre les coups d’envoi. Le Danemark affronte la Norvège et l’Autriche joue contre Israël le mardi à 20h45. Zachary Athekame, lui, termine avec la Suisse dès le lundi soir face à l’Écosse, soit 5 jours avant la reprise. Même chose pour Noah Nartey, le jeune milieu Danois affronte les Pays-Bas avec les U21.

Ces écarts incluent le dernier match en sélection et le voyage retour. Pour savoir combien de temps chacun pourra réellement souffler, il faudra tenir compte des minutes jouées et de la date de retour à Décines.