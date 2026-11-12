"Penalty pour Lyon" ? L’OL et le chiffre qui ridiculise le cliché

La formule suggère un avantage récurrent. Le bilan de ce début de championnat raconte une tout autre histoire. À la trêve de novembre, les Gones n’ont toujours pas eu l’occasion de tenter leur chance depuis le point de penalty.

L'OL et Monaco sont les 2 seules équipes de Ligue 1 dans cette situation. Les 16 autres formations ont déjà bénéficié d’au moins une tentative. Le classement statistique place notamment Rennes en tête avec 5 penalties tirés.

Un penalty accordé puis annulé contre Angers

Les supporters lyonnais ont pourtant cru voir cette attente prendre fin lors de la réception d’Angers, le 1er novembre. Après une percée de Zachary Athekame dans la surface, l’arbitre avait désigné le point de penalty avant de revenir sur sa décision après consultation de la VAR. Lyon s’était finalement imposé 2-0 sans passer par cet exercice.

Ce zéro ne suffit évidemment pas à établir un bilan des décisions arbitrales, ni à démontrer que des penalties auraient été oubliés. Il remet en revanche le fameux refrain à sa place. Depuis août, aucun des buts lyonnais en championnat n’a été inscrit sur penalty. Et aucun tireur des Gones n’en a manqué, puisqu’aucun n’a pu s’élancer.