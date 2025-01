Ligue Europa : face à Fenerbahçe, l’OL doit "confirmer les bonnes impressions" du dernier match

Six semaines après sa victoire face à Francfort, l’OL se déplace en Turquie ce jeudi à 18h45 pour affronter le Fenerbahçe dans le cadre de la 7e journée des phases de poule d’Europa League.

Et qu’elle parait loin cette victoire face aux Allemands. Les Lyonnais sont actuellement en pleine crise de confiance et vont devoir retrouver leur jeu avant de défier les hommes de José Mourinho.

"C’est une équipe qui met beaucoup d’intensité, qui a la volonté d’imposer le rythme du match. Ce sera à nous de répondre et de profiter des espaces quand il y en aura", a analysé Pierre Sage en conférence de presse d’avant-match. Et le technicien attend que ses hommes "confirment les bonnes impressions laissées lors du dernier match face à Toulouse".

C’est en tout cas dans un stade pourtant irrespirable que les Gones vont tenter de s’offrir une bulle d’oxygène : "Je sais comment ça se passe ici en Turquie, je connais cette ambiance. On sera très attendu. Les supporters seront chauds mais on est focalisé sur ce qu’on doit faire", a remarqué Clinton Mata, conscient de l’enjeu de la rencontre. "Ça reste un match de football avant tout mais un match très important car en cas de victoire on sait qu’on sera qualifié", a noté le défenseur.

Pour rappel, l’OL est actuellement 4e du classement de Ligue Europa, derrière la Lazio de Rome, l’Athletic Bilbao et Anderlecht.