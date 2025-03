OL-Brest : le temps presse pour remonter au classement

Les Lyonnais accueillent Brest ce dimanche à 15h pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.

Un match important entre deux équipes que seuls trois points séparent au classement : "On a l’ambition de faire un bon match et de gagner. On a peu de temps pour remonter au classement, mais je suis optimiste", a assuré Paulo Fonseca avant la rencontre.

L’entraîneur portugais pourra compter sur le retour d’Alexandre Lacazette en tant que titulaire et mise également sur la présence de Thiago Almada dès le début de la rencontre : "Il a de grandes qualités, joue bien entre les lignes, il est intelligent et a fait de très bonnes entrées en jeu jusque-là".

Le milieu de poche argentin sera chargé de dynamiser le jeu lyonnais face à une "équipe physique et rapide", comme l’a souligné Paulo Fonseca, qui s’attend à un "match difficile".

Pour retrouver la victoire, les Lyonnais compteront une nouvelle fois sur le soutien du public : "On a besoin des supporters. L’ambiance lors du dernier match était magnifique. Cette ambiance nous apporte de la force", a insisté le coach de l'OL, qui espère pouvoir ensuite préparer de la meilleure des manières un déplacement crucial à Bucarest, jeudi, en Ligue Europa.