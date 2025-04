Deux joueurs de l’OL nommés aux Trophées UNFP

Deux piliers de l’OL ont été nommés aux Trophées UNFP de l’année qui récompensent le meilleur du football masculin. Rayan Cherki et Lucas Perri se présenteront à Paris le 11 mai pour l’une des cérémonies les plus prestigieuses du ballon rond.

Avec 10 passes décisives et 8 buts en 27 matchs de championnat, le milieu offensif est tout naturellement nommé aux côtés des plus remarquables dans la catégorie "meilleur joueur de la saison". Le joueur formé à l’OL impressionne avec "ses dribbles et sa justesse technique". Rayan Cherki fera face à des Parisiens : Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achrak Hakimi et Vitinha.

Un autre Lyonnais décisif cette année, est le portier brésilien des Gones, arrivé lors de la saison 2023/2024. Avec 9 clean sheets et des arrêts exceptionnels, la nomination dans la catégorie "meilleur gardien de la saison" semblait logique pour Lucas Perri, opposé à Lucas Chevalier (Lille), Geronimo Rulli (OM), Gianluigi Donnarumma (PSG) et Dorde Petrovic (Strasbourg).

Dans l’attente de connaître le résultat final de la saison de l’OL, les deux joueurs seront peut-être récompensés en avance pour leurs qualités individuelles.