Très cher Général : découvrez les salaires des joueurs de l'OL

L’argent n’a pas d’odeur, et c’est bien le cas pour le club lyonnais. Malgré la lourde sanction prononcée par la DNCG pouvant rétrograder l’OL en Ligue 2, John Textor n’a pas hésité à grimper le salaire de ses joueurs, et notamment de ses recrues. Dans un article publié comme chaque année par L’Équipe, les revenus des joueurs sont impressionnants.

En tête du classement et sans surprise, le capitaine des Rouge et Bleu Alexandre Lacazette empoche environ 500 000 euros par mois. Suivi par l’international français Corentin Tolisso avec 450 000 euros et Nemanja Matic qui complète le podium avec 400 000 euros. Soit trois trentenaires.

Rayan Cherki, qui fait la une de nombreux médias pour ses récentes performances, se place quatrième avec 330 000 euros.

Mais si le salaire de ces joueurs peut en choquer plus d’un, les revenus de certaines recrues peuvent faire tourner la tête. En effet, Jordan Veretout arrivé cet été de l’OM touche 300 000 euros par mois, tandis que Georges Mikautadze se place 7e avec 280 000 euros et Thiago Almada complète le top 10 avec 250 000 euros.

Dans une période où la gestion financière est le principal problème de l’équipe lyonnaise, débourser des sommes aussi importantes, surtout après un mercato hivernal visant à réduire les salaires, peut sembler étonnant.

Le président américain souhaitait à tout prix dégraisser son effectif avec d’importants salaires, notamment d’Anthony Lopes et de Maxence Caqueret, mais a ensuite recruté Thiago Almada, le plaçant directement parmi les joueurs les mieux payés du club. Les intentions du mercato cet été pourraient ressembler à celles de cet hiver, mais en attendant, les résultats de la saison sont désormais nécessaires pour John Textor afin d’encaisser des sommes plus ou moins importantes.