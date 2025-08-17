Anciens de l'OL

Pierre Sage après Lens-OL : "Les supporters lyonnais m'ont touché dans le coeur"

Pierre Sage après Lens-OL : "Les supporters lyonnais m'ont touché dans le coeur" - DR

Ce samedi au stade Bollaert-Delelis, il y avait 1000 supporters lyonnais pour le coup d'envoi de la saison de l'OL.

Un parcage visiteur plein, qui a évidemment encouragé Georges Mikautadze et ses partenaires face à Lens, mais qui a également chanté pour Pierre Sage.

Viré de l'OL par John Textor en janvier dernier, l'entraîneur de Lens a été ému par cette marque d'affection. Outre les chants, il y a également eu une banderole des supporters qui disait "Pierre Sage : on t'oublie pas".

"C'est vrai que les supporters lyonnais m'ont touché dans le coeur, a réagi l'intéressé après la rencontre perdue par les Sang et Or. Ça me touche beaucoup qu'ils soient aussi reconnaissant, même à posteriori, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt à le faire, si ce n'est de se souvenir des bons moments qu'on a passé ensemble. Il faut qu'ils continuent de soutenir leur équipe comme ils l'ont fait aujourd'hui et ils ont aussi contribué à la victoire, donc une nouvelle fois, bravo à eux".

Nul doute que l'hommage rendu sera encore plus fort en mai prochain, pour le dernier match de la saison, un OL-Lens dans un Groupama Stadium qui n'a pas oublié les frissons procurées par l'équipe de Pierre Sage en 2024.

Joelle12 le 17/08/2025 à 13:24

Il porte bien son nom chapeau monsieur.

