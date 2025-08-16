Lens-OL : une victoire brouillonne pour lancer la saison (0-1)

Avec une composition sans surprise par rapport aux derniers alignées lors des matchs amicaux, Paulo Fonseca donnait les clés du jeu à Corentin Tolisso, aligné devant la doublette Tyler Morton-Tanner Tessmann.

Devant, Georges Mikautadze se montrait précieux dans ses choix, mais un peu lent dans le déclenchement de ses frappes.

Lyon ne manquait pas d'occasions. Comme cette frappe de Corentin Tolisso à la 13e minute, dans une sorte de revival du célèbre but de Kylian Mbappé face à l'Argentine en 2022, mais bien sortie par le gardien lensois.

Mais plusieurs joueurs comme Ainsley Maitland-Niles, Tyler Morton ou Saël Kumbedi manquaient de rigueur et perdaient souvent bêtement la balle au profit des Nordistes.

Avant la mi-temps, il fallait un super retour de Clinton Mata puis un arrêt solide de Rémy Descamps pour éviter l'ouverture du score. Et c'était une riche idée puisque c'est plutôt l'OL qui cueillait Lens à froid à la 45e+3'. Malick Fofana prenait la défense de vitesse et servait Georges Mikautadze qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but (0-1).

⚽️ Georges Mikautadze ouvre le score contre Lens !

💥 Bien servi par Malick Fofana, le Géorgien conclut en bout de course !#Action pic.twitter.com/UmjAIBZVIP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 16, 2025

En seconde période, Rémy Descamps continuait de marquer des points avec des interventions bien senties, comme cette claquette à la 56e face à Andy Diouf.

Lens n'abdiquait pas, l'entrée en jeu de Florian Thauvin apportait une seconde jeunesse aux Sang et Or. Mais le bloc lyonnais restait sérieux et le score en restait là, avec une courte victoire pour l'OL.

Leader, pour au moins quelques heures, l'OL va pouvoir se préparer désormais pour la réception samedi prochain à 21h05 du FC Metz au Groupama Stadium.

RC Lens-Olympique Lyonnais 0-1 (0-1)

Avertissements : Kumbedi (56'), Abner (61') et Karabec (90+4') pour Lyon

Buts : Mikautadze (45+3') pour Lyon