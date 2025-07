ASSE–OL : l’histoire du derby retracée dans une BD

"Derby une histoire lyonno-stéphanoise" s’interroge sur les origines de l’opposition footballistique entre l’OL et l’AS St Etienne. "C’est parti d’un étonnement d’un des scénaristes, Jean-Philippe Travard qui s’est demandé sur quoi reposait la rivalité sportive, car historiquement les deux villes ont toujours collaboré, que ce soit économiquement, dans le milieu industriel ou universitaire", nous explique le dessinateur Céheu qui a travaillé sur cette BD.

On apprend ainsi que le mot derby n’est pas propre au football. "C’est un mot anglais qui vient du monde hippique", souligne Céheu. C’est donc à travers une course hippique commentée que l’histoire du derby nous est contée.

Plusieurs aspects sont abordés, pour en arriver à la rivalité sportive. La BD revient sur les meilleures banderoles et les meilleures punchlines qui ont marqué les derbys ces dernières années : "J’apprécie les banderoles d’une manière générale, le chambrage fait partie du foot à part entière. Le but, c’était de reprendre des petites piques qui ont vraiment exister, par le biais des supporters mais aussi des présidents, Jean-Michel Aulas était très friand de ça", se souvient Christophe Eudeline, alias Céheu.

Et le dessinateur d’avoir pris soin de reconstituer de nombreuses scènes à l’identique, notamment l’intervention mythique de Jean-Michel Aulas devant des centaines de supporters prêts à envahir le terrain à l’issue d’un derby perdu face à St Etienne en 2010. "J’ai adoré faire ces dessins, suivre cette course hippique avec la mise en scène des deux commentateurs, très typique du sport… Et puis j’ai reproduit tous ces moments sportifs et j'ai reconstitué les tribunes à l’identique. J’ai fait en sorte la plupart du temps de reproduire les scènes au plus près de comment elles s’étaient déroulées".

Cette BD ravira les amateurs de football mais elle séduira aussi les habitants des deux villes même s’ils n’aiment pas spécialement le sport : "Lorsqu’un Lyonnais et un Stéphanois se rencontrent, force est de constater que même s’ils ne sont pas intéressés par le foot, ils vont quand même se chambrer", remarque Céheu.

"Derby une histoire lyonno-stéphanoise" est en vente dans une soixantaine de points de vente à Lyon.

F.L.

Rues de Lyon N°124 : Derby, une histoire lyonno-stéphanoise

Auteurs du numéro : O et JP Travard, Céheu

Date de sortie : avril 2025

Nombre de pages : 12 pages

Prix de vente : 3€