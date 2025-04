Jet de projectile sur l'arbitre assistant d'ASSE-OL : garde à vue prolongée pour le Stéphanois qui nie les faits

Selon le Progrès, cet habitant de Saint-Etienne âgé de 28 ans a reconnu avoir lancé des projectiles en direction de la pelouse. Mais il nie être celui qui a jeté la pièce qui est arrivée sur le crâne de l'arbitre assistant Mehdi Rahmouni, provoquant l'interruption de la rencontre entre l'ASSE et l'OL.

Dans son communiqué, le club stéphanois apparaissait pourtant certain d'avoir identifié le bon individu grâce à la vidéosurveillance de Geoffroy-Guichard.

Pour rappel, plusieurs pièces de monnaie avaient été retrouvées par les policiers à l'endroit où Mehdi Rahmouni avait été atteint.

On ne sait pas si le supporter s'est expliqué sur son geste et sur la personne qu'il visait réellement. Car Abner Vinicius se tenait à côté de l'arbitre assistant pour réaliser une touche. On peut logiquement imaginer que les Stéphanois en voulaient alors davantage au latéral brésilien de l'OL qu'aux hommes en noir.