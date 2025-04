ASSE-OL : les Lyonnais doivent se changer les idées à Saint-Étienne

"Il faut se remettre mentalement pour le match de demain", a insisté Paulo Fonseca samedi en conférence de presse. Après 120 minutes éprouvantes face à Manchester United, les Lyonnais doivent enchaîner à Saint-Étienne pour rester dans la course au podium. Actuellement quatrième, à trois points de Monaco et quatre de l’OM, l’OL n’a plus le droit à l’erreur.

"Désormais, il ne nous reste plus que cinq matchs très importants", a rappelé l'entraîneur lyonnais. Et malgré la déception européenne, le technicien portugais assure : "Nous n’avons pas le temps d’être dépressifs, ni de pleurer. Il faut réagir."

Le derby comme remède ? "Je ne sais pas, on verra demain [ce dimanche]. Ce match est indépendant de celui contre Manchester", nuance Paulo Fonseca. Mais le décor est posé : "C’est un match spécial pour les supporters, et aussi pour nous. Mais le plus important reste les trois points. Ils pourraient être très précieux."

Privé de Lucas Perri et Nemanja Matić, le coach devra faire tourner : "Je vais devoir effectuer des changements dimanche, c’est obligatoire après un tel match." Reste à savoir si le groupe aura récupéré physiquement. "Nous avons joué 120 minutes. La priorité est donc la récupération. Mais je sais que j’ai un groupe fort mentalement", assure-t-il.

Alexandre Lacazette, lui aussi, veut croire au rebond : "L’essentiel, c’est d’évacuer et d’être prêts pour dimanche. On a une fin de saison excitante, et ça facilite la digestion." Et il prévient : "C’est une équipe qu’il faut respecter et prendre au sérieux, peu importe son classement."

Pour Paulo Fonseca, pas question également de prendre l’ASSE à la légère. "Je m’attends à l’un des matchs les plus difficiles de cette fin de saison. […] C’est une équipe qui joue un moment crucial. Je suis d’ailleurs surpris, vu leur qualité, qu’ils soient dans cette position", confie le coach portugais.

Avec encore cinq journées à disputer, les ambitions lyonnaises sont intactes. "Si on gagne tous nos matchs, c’est ça le plus important", résume Alexandre Lacazette. Et cela commence ce dimanche dans le Chaudron.

Coup d'envoi : 20h45 (DAZN)