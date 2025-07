OL : le Kop Virage Nord fait un don de plus de 16 000 euros à la Fondation Fourvière

Les groupes de supporters du Virage Nord ont remis lundi un chèque de soutien de 16 225 € à la Fondation Fourvière. Une action qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne de dons intitulée "Imaginez-vous Lyon sans sa basilique ?", lancée fin novembre 2024 pour restaurer les deux premières tours de la basilique Notre-Dame de Fourvière.

"Fidèles à leur engagement pour la culture et les traditions locales, les supporters de l’Olympique Lyonnais – via le Kop Virage Nord – ont conçu et commercialisé un tee-shirt solidaire, dont l’intégralité des bénéfices est reversée à la Fondation Fourvière", se félicite la Fondation dans un communiqué.

"Grâce à nos supporters et internautes, l’action que nous avons menée a permis de vendre plus de 1 600 tee-shirts. Cette opération est venue s’ajouter à un élan de générosité populaire autour de cette cause. Elle témoigne de notre attachement profond à la basilique Notre-Dame de Fourvière, symbole de notre ville", indique de son côté le Kop Virage Nord.

Cette dotation des supporters lyonnais vient soutenir un projet d’envergure : la restauration urgente des deux tours les plus endommagées de la basilique.