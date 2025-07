OL : Jordan Veretout rejoint Al-Arabi (officiel)

Ça y est, c'est officiel, Jordan Veretout rejoint Al-Arabi. La durée du contrat n'a pas été précisée.

Quelques minutes plus tôt, le club du Qatar avait déjà annoncé l’arrivée du milieu dans une vidéo floutée. Le montant du transfert s'élève à 500 000 euros et un intéressement de 50% sur une cession future du joueur.

C’est également une nouvelle positive pour le club, qui devrait donc pouvoir signer le Néerlandais Ruben Kluviert. Avec la crise financière, les budgets sont restreints et les transferts plus compliqués. Mais avec le départ de Jordan Veretout, qui faisait partie des plus gros salaires, un nouveau joueur devrait rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca dans les quelques heures à suivre.

"Merci pour ton passage à l’OL et bonne chance pour la suite au Qatar !", a annoncé le club. Jordan Veretout n'aura joué que 38 matchs en Rouge et Bleu.