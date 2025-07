OL : l’équipe type attendue pour affronter Hambourg en amical

Les Lyonnais affrontent Hambourg au Volksparkstadion ce samedi à 15h.

Après deux rencontres amicales qui n’ont pas permis de tirer de grands enseignements, face au FCVB et au RWDM Brussels, Paulo Fonseca va tester une nouvelle formule. Cette fois, cadres et jeunes pousses ne seront pas mélangés sur le terrain. L’entraineur portugais, qui va pouvoir être présent sur le banc puisque sa sanction ne s’applique pas à l’étranger, a promis de dessiner une équipe-type, comme il l’a précisé mercredi matin à l’issue du match nul 0-0 concédé face aux Belges de Molenbeek : "Je dois commencer à préparer mon onze, une équipe plus forte capable de jouer plus longtemps, avec les joueurs que je pense être les plus forts".

Corentin Tolisso, Clinton Mata, Moussa Niakhaté ou encore Georges Mikautadze devraient donc cette fois évoluer ensemble. Et ce devrait être le cas pendant 60 minutes. Car c’est la configuration qu’ont choisi les deux clubs pour ce match amical, qui se jouera donc en deux périodes de 30 minutes. De quoi monter un peu en puissance à trois semaines de la reprise officielle du championnat.