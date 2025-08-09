Anciens de l'OL

Djibrail Dib (ex-OL) victime d'un grave accident de la route à Lyon ?

C'est une affaire étrange qui est rapportée par le Progrès.

L'ancien membre de l'Academy de l'OL Djibrail Dib, qui évolue aujourd'hui au FC Biel-Bienne en Suisse, aurait été victime d'un grave accident de la route dans le 9e arrondissement de Lyon le 31 juillet dernier.

Le milieu offensif de 23 ans serait même actuellement à l'hôpital Edouard-Herriot où il aurait déjà subi trois interventions chirurgicales.

Sauf que le quotidien reconnaît que la police et les secours ne sont pas en mesure de confirmer l'existence de cet accident de la route, ni que Djibrail Dib est bien impliqué. Les informations viennent de l'entourage direct du joueur formé à l'OL.

Si les jours du natif de Lyon ne seraient pas en danger, on peut imaginer que sa saison avec le club de 3e division suisse est compromise.

