OL : Jorge Maciel suspendu pour ses propos sur l'arbitrage, son remplaçant sur le banc déjà trouvé

Pour avoir publiquement et vivement critiqué (à raison) l'arbitrage désastreux de Benoît Bastien lors d'OL-PSG le 9 novembre dernier, Jorge Maciel et Matthieu Louis-Jean ont été suspendus ce mercredi soir par la commission de discipline de la LFP.

L'entraîneur adjoint de Paulo Fonseca a écopé d'un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles.

Beaucoup craignaient que l'OL se retrouve sans solution ce dimanche pour la réception de Nantes, puisque Paulo Fonseca est encore suspendu pour une ultime rencontre. Mais la commission de discipline a décidé que la suspension de Jorge Maciel débuterait le mardi 2 décembre.

Cela signifie qu'il pourra encore évoluer sur le banc lyonnais ce week-end avec Paulo Ferreira, mais qu'il n'accompagnera pas Paulo Fonseca pour son grand retour le 7 décembre à Lorient.

Quant à Matthieu Louis-Jean, il a été sanctionné de 2 matchs de suspension ferme, dont 1 par révocation d'un précédent sursis. Lui aussi manquera le retour de Fonseca au bord du terrain.