Maccabi-OL : Lyon déroule, Corentin Tolisso dans la légende (0-6)

Les Israéliens n'ont pas fait le poids. Malgré une équipe fortement remaniée avec Rémy Descamps dans les buts et Tanner Tessmann en défense centrale, l'OL a survolé cette 5e journée de Ligue Europa face au Maccabi Tel Aviv.

En terrain neutre en Serbie, les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas mis longtemps à ouvrir le score. Sur un centre de Mathys De Carvalho à la 4e minute, Abner Vinicius, oublié au second poteau, n'avait plus qu'à marquer dans le but vide (0-1).

Corentin Tolisso faisait le break à la 25e. Le capitaine était parfaitement servi par Abner dans la surface (0-2).

Les Israéliens concédaient un penalty à la 35e minute, inscrit par Moussa Niakhaté qui marquait son tout premier but avec l'OL (0-3).

Incapable de profiter des erreurs lyonnais et de verrouiller sa défense, le Maccabi Tel Aviv continuait de subir les foudres rhodaniennes en seconde période.

Corentin Tolisso s'offrait un doublé à la 51e, de la tête sur un centre de Pavel Sulc (0-4). Et même un triplé deux minutes plus tard, encore bien servi par le Tchèque (0-5).

Bonbon de Tessmann, cadeau de Sulc, but de Tolisso 🍬



Bonbon de Tessmann, cadeau de Sulc, but de Tolisso 🍬

C'est un récital de l'OL ce soir qui mène 4-0 dès le retour des vestiaires 💫

Le natif de Tarare vivait une soirée de rêve : outre ce premier triplé de sa carrière, il inscrivait le 500e but européen de son club.

Adam Karabec, à peine entré en jeu, aggravait aussi la marque à la 62e minute (0-6).

Malgré ce festival offensif, Martin Satriano, titularisé à la pointe de l'attaque, restait encore muet…

Place désormais à la réception de Nantes dimanche soir… pour se relancer aussi en Ligue 1 ?

Maccabi Tel Aviv-Olympique Lyonnais 0-6 (0-3)

Avertissements : Barisic (79') et Gomes Rodriguez (86') pour Lyon

Buts : Abner (4'), Tolisso (25', 51' et 53'), Niakhaté (35') et Karabec (62') pour Lyon