L'actu de l'OL

Maccabi-OL : Lyon déroule, Corentin Tolisso dans la légende (0-6)

Maccabi-OL : Lyon déroule, Corentin Tolisso dans la légende (0-6)
Maccabi-OL : Lyon déroule, Corentin Tolisso dans la légende (0-6) - DR

Ce jeudi soir, l'OL a enfin regoûté à la victoire qui le fuyait depuis fin octobre. Face au Maccabi Tel Aviv, les coéquipiers de Corentin Tolisso, auteur d'un triplé, ont déroulé (0-6).

Les Israéliens n'ont pas fait le poids. Malgré une équipe fortement remaniée avec Rémy Descamps dans les buts et Tanner Tessmann en défense centrale, l'OL a survolé cette 5e journée de Ligue Europa face au Maccabi Tel Aviv.

En terrain neutre en Serbie, les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas mis longtemps à ouvrir le score. Sur un centre de Mathys De Carvalho à la 4e minute, Abner Vinicius, oublié au second poteau, n'avait plus qu'à marquer dans le but vide (0-1).

Corentin Tolisso faisait le break à la 25e. Le capitaine était parfaitement servi par Abner dans la surface (0-2).

Les Israéliens concédaient un penalty à la 35e minute, inscrit par Moussa Niakhaté qui marquait son tout premier but avec l'OL (0-3).

Incapable de profiter des erreurs lyonnais et de verrouiller sa défense, le Maccabi Tel Aviv continuait de subir les foudres rhodaniennes en seconde période.

Corentin Tolisso s'offrait un doublé à la 51e, de la tête sur un centre de Pavel Sulc (0-4). Et même un triplé deux minutes plus tard, encore bien servi par le Tchèque (0-5).

Le natif de Tarare vivait une soirée de rêve : outre ce premier triplé de sa carrière, il inscrivait le 500e but européen de son club.

Adam Karabec, à peine entré en jeu, aggravait aussi la marque à la 62e minute (0-6).

Malgré ce festival offensif, Martin Satriano, titularisé à la pointe de l'attaque, restait encore muet…

Place désormais à la réception de Nantes dimanche soir… pour se relancer aussi en Ligue 1 ?

Maccabi Tel Aviv-Olympique Lyonnais 0-6 (0-3)
Avertissements : Barisic (79') et Gomes Rodriguez (86') pour Lyon
Buts : Abner (4'), Tolisso (25', 51' et 53'), Niakhaté (35') et Karabec (62') pour Lyon

Tags :

OL

Maccabi Tel Aviv-OL

Ligue Europa

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.