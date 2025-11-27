L'actu de l'OL

75 ans de l’OL : Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi du match des légendes entre l’OL et Parme

75 ans de l’OL : Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi du match des légendes entre l’OL et Parme
75 ans de l’OL : Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi du match des légendes entre l’OL et Parme - Lyon Foot

Programmé ce dimanche, le match des légendes entre les anciens de l’OL et les anciens de Parme comptera un invité d’honneur.

Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi de la rencontre, qui se déroulera dimanche à 16h au Groupama OL Training Center, dans le cadre des 75 ans de l’Olympique lyonnais.

L’ancien président lyonnais a été choisi pour donner le coup d’envoi fictif de ce match, qui aura lieu quelques heures avant le début d’OL-Nantes au Groupama Stadium.

Plusieurs anciens joueurs de l’OL sont annoncés, dont Cris, Maxime Gonalons ou encore Clément Grenier et Samuel Umtiti. Côté italien, le casting regroupera notamment le Brésilien Zé Maria, le milieu de terrain Dino Baggio et le gardien Marco Ballotta

Tags :

match des légendes

OL Légendes

Jean-Michel Aulas

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Arthrose le 27/11/2025 à 18:48

Fort pour une personne qui n'a jamais touché un ballon.
Une infermière l'accompagnera sur le terrain ?

Signaler Répondre
avatar
Captain le 27/11/2025 à 17:44

Aulas the best! son cœur bat Lyon

Signaler Répondre
avatar
Dinaleau le 27/11/2025 à 17:37
AntiKons a écrit le 27/11/2025 à 17h17

Un grand homme pour un grand club
Et bientôt un grand homme pour une grande ville
Merci Mr Aulas

Merci Mr pour votre commentaire élogieux et mérites pour ce grand Mr Aulas.
Mais les commentaires rageux et jaloux vont bientôt venir tenir cette bonne nouvelle.

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 27/11/2025 à 17:28

C'est comme qui dirait l'ultra traileur Kylian Jornet,NORMAL.

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 27/11/2025 à 17:17

Un grand homme pour un grand club
Et bientôt un grand homme pour une grande ville
Merci Mr Aulas

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.