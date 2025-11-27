75 ans de l’OL : Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi du match des légendes entre l’OL et Parme

Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi de la rencontre, qui se déroulera dimanche à 16h au Groupama OL Training Center, dans le cadre des 75 ans de l’Olympique lyonnais.
L’ancien président lyonnais a été choisi pour donner le coup d’envoi fictif de ce match, qui aura lieu quelques heures avant le début d’OL-Nantes au Groupama Stadium.
Plusieurs anciens joueurs de l’OL sont annoncés, dont Cris, Maxime Gonalons ou encore Clément Grenier et Samuel Umtiti. Côté italien, le casting regroupera notamment le Brésilien Zé Maria, le milieu de terrain Dino Baggio et le gardien Marco Ballotta
Fort pour une personne qui n'a jamais touché un ballon.Signaler Répondre
Une infermière l'accompagnera sur le terrain ?
Aulas the best! son cœur bat LyonSignaler Répondre
Merci Mr pour votre commentaire élogieux et mérites pour ce grand Mr Aulas.Signaler Répondre
Mais les commentaires rageux et jaloux vont bientôt venir tenir cette bonne nouvelle.
C'est comme qui dirait l'ultra traileur Kylian Jornet,NORMAL.Signaler Répondre
Un grand homme pour un grand clubSignaler Répondre
Et bientôt un grand homme pour une grande ville
Merci Mr Aulas