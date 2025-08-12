Lens-OL : le parcage visiteur sera complet au stade Bollaert

Ce samedi 16 août, à 17h (sur beIN SPORTS), l’Olympique Lyonnais se déplacera à Lens pour le compte de la première journée de Ligue 1. La saison 2025-2026 de football sera donc lancée au sein d’un stade Bollaert-Delelis comble, avec plus de 38 000 spectateurs attendus.

Du côté des Rhodaniens, le parcage visiteur sera également au complet. Les supporters de l’OL seront près de 1000 à soutenir les hommes de Paulo Fonseca. Cependant, tout sera très encadré. Le Préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté concernant la venue des Gones. Ces derniers auront une limitation de déplacement, de circulation sur la voie publique et d’accès au stade.

Et cela, à cause d’une "rivalité développée entre les supporters ultras des deux clubs" depuis 2002 et le titre de champion de France de l’OL et d’"une amitié historique entre ultras stéphanois et ultras lensois, accentuant l’animosité avec les ultras lyonnais."