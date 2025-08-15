Top 6 ? Gagner un trophée ? Les objectifs de l'OL pour la saison 2025-2026 dévoilés

Du côté de l’Olympique Lyonnais, on a bel-et-bien conscience que la nouvelle saison s’apparente à une année de transition. Depuis l’annulation de la rétrogradation de l’OL en Ligue 2, les dirigeants rhodaniens ont totalement remanié l’effectif. De nouvelles têtes sont arrivées et quelques cadres ont quitté la capitale des Gaules.

À deux jours du déplacement dans le Pas-de-Calais pour affronter Lens (samedi, 17h), Corentin Tolisso et Paulo Fonseca se sont rendus en conférence de presse pour annoncer les objectifs de ce nouvel exercice du football français. "Je me suis fixé des objectifs. Je vais tout faire pour les réaliser d'un point de vue personnel. Et après, je pense que très peu de gens nous attendent, donc si on peut créer la surprise, ça peut être une bonne chose", a déclaré le nouveau capitaine des Gones.

"L’objectif est simple, c'est gagner tous les matchs. Aujourd’hui, l'important n'est pas de se donner l’objectif de finir dans le top 4 ou le top 6. Il faut prendre les matchs, les uns après les autres, essayer d'être le plus performant possible et produire du beau jeu. On est des compétiteurs, on a envie de tout gagner, que ce soit en championnat, en coupe d'Europe ou même en Coupe de France", a repris Corentin Tolisso, plus que jamais prêt à réaliser une belle saison.

En ce qui concerne le magicien Paulo Fonseca, les ambitions sont les mêmes : "Je suis une personne très positive, donc j’ai confiance en mon équipe. Je crois que nous avons les conditions pour faire une belle saison. Peut-être que cette positivité provient des signaux envoyés par les joueurs, parce que l'équipe a démontré beaucoup de bonnes choses durant la pré-saison".

Ce sera donc à Tyler Morton, Afonso Moreira ou encore Pavel Sulc de prouver que leur coach qu'il a trouvé la recette de la potion magique nécessaire pour surprendre la planète football cette saison ? Réponse dans les prochaines semaines.