Quel est votre avis sur le Groupama Stadium ? La LFP lance une vaste étude sur l’expérience des supporters dans les stades

Réalisée avec l’institut IPSOS BVA, cette enquête, lancée par LFP Media et les 36 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, dont l’OL, se déroulera jusqu’au 19 décembre.
Les spectateurs, qui ont fréquenté un stade au cours de la saison dernière ou depuis le début de la saison sont invités à répondre via un formulaire. Les supporters de l’OL seront ainsi questionnés sur leurs habitudes, sur l’expérience proposée au Groupama Stadium, sur l’accessibilité du stade ou encore sur l’offre de restauration, la sécurité et la propreté.
"Depuis 2013, ce dispositif s’impose comme un levier essentiel pour accompagner les clubs professionnels afin de mesurer, piloter et renforcer la qualité de l’accueil et des services offerts dans les stades de Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT", explique la LFP au sujet de cette étude reconduite tous les trois ans.
Trop de fachosSignaler Répondre
Place trop chère
Manque de goudis
...franchement, la LFP n'a rien d'autre à faire que de faire un sondage ???Signaler Répondre
Combien coûte ce sondage s'il vous plaît ? (je vais tenter de poser la question à la LFP et à IPSOS BVA)
"Mesurer, piloter et renforcer". Les rois des TCD excel !
Ne répondez surtout pas. Perso, mon avis est payant.
S'il veulent savoir qu'ils aillent eux mêmes sur place, qu'ils paient leurs places et qu'ils achètent leurs bières.