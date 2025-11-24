Sidney Govou (ex-OL) révèle avoir failli être amputé en 2013

L’ancien attaquant de l’OL a confié avoir faillé être amputé d’une partie de la jambe gauche, dans une interview publiée ce lundi au Parisien.

Le natif du Puy-en-Velay a expliqué avoir contracté un staphylocoque à l’hôpital après avoir été opéré du tendon rotulien, en 2013, alors qu’il jouait à Evian-Thonon-Gaillard. "J'avais tellement mal qu'à l'hôpital un médecin m'a dit que la meilleure solution, c'était l'amputation, poursuit-il. J'étais sous morphine et je souffrais tellement que j'ai dit oui. J'étais défoncé par la douleur", raconte celui qui remporté sept titres de champion de France avec l’OL. Sidney Govou explique avoir finalement refusé l’amputation avant de traverser plusieurs mois compliqués : "Il y a eu six mois de soins. Deux fois par jour, une infirmière changeait ma perfusion. C'était comme une chimio".

Le verdict tombe alors : les médecins annoncent à l’ancien international français qu’il ne pourra plus rejouer au football, et "peut-être même plus courir".

Pour faire déjouer les pronostics, Sidney Govou est parvenu à rejouer en amateurs avec Chasselay. "Aujourd'hui, je joue encore avec les vétérans. Et j'ai aussi couru les 23 derniers kilomètres de la course Sainté-Lyon", a confié celui qui rechaussera les crampons dimanche prochain pour affronter les légendes de Parme aux côtés des légendes de l'OL.