Qui est Adil Hamdani, un des plus jeunes joueurs à faire ses débuts à l’OL ? 

A 16 ans et 306 jours, l’attaquant est devenu le sixième plus jeune joueur à faire ses débuts en professionnel de l’histoire du club. Il est même devenu le troisième plus jeune joueur de l’OL au 21e siècle, après Willem Geubbels et un certain… Rayan Cherki.

Adil Hamdani est entré à la 84e minutes, après avoir été convoqué pour la première fois avec le groupe pro. Le jeune joueur, international U17, a été repéré par le staff lors du challenge des réserves quand l’OL avait affronté l’Olympique de Marseille. "Adil est un joueur qui nous a surpris par son niveau quand il est venu à l’entraînement avec nous. Il est très juste dans ses choix, ses initiatives, on va le laisser venir", a expliqué Jorge Maciel à l’issue du match nul 0-0 face à Auxerre.

Joueur de la réserve de l’OL, Adil Hamdani est arrivé à l’Academy en 2022, à l’âge de 13 ans, après avoir débuté le football au CO Vincennes où il a passé six ans, puis à l’US Villejuif de 2020 à 2022. C’est là qu’il a été repéré par les recruteurs lyonnais.

Adil Hamdani pourrait faire de nouvelles apparitions dans le groupe pro d’ici la fin de la saison, alors que le secteur offensif est actuellement en chantier à l’OL.