L’OL fixé sur son calendrier en Ligue Europa

Le tirage de la Ligue Europa avait déjà réservé un groupe relativement accessible pour l’Olympique Lyonnais. Désormais, les hommes de Paulo Fonseca connaissent les dates précises de leurs confrontations européennes. Si le calendrier semble plutôt favorable, il n’en reste pas moins chargé pour les joueurs.

Dès le retour de la trêve internationale, les Lyonnais entameront leur campagne sur la pelouse d’Utrecht, le 25 septembre. Puis, s’en suivront deux réceptions consécutives au Groupama Stadium, face à Salzbourg le 2 octobre et à Bâle le 23 octobre à 18h45.

Le mois de novembre s’annonce aussi intense avec un déplacement au Real Betis le 6 novembre, avant un nouveau déplacement pour défier le Maccabi Tel-Aviv le 27 novembre. Les Rhodaniens termineront leur année européenne à domicile contre les Néerlandais de Go Ahead Eagles, le 11 décembre.

Après la trêve hivernale, la phase de groupes reprendra en janvier avec deux derniers rendez-vous, dont un voyage pour affronter les Young Boys le 22 janvier à 18h45, puis la réception du PAOK Salonique le 29 janvier.

Le programme des matchs de Ligue Europa :

25/09/2025: Utrecht - Lyon

02/10/2025: Lyon - Salzburg

23/10/2025: Lyon - Bâle (18h45)

06/11/2025: Real Betis - Lyon

27/11/2025: Maccabi Tel-Aviv - Lyon

11/12/2025: Lyon - Go Ahead Eagles

22/01/2026: Young Boys - Lyon (18h45)

29/01/2026: Lyon - PAOK