Autres clubs

Un Lyonnais de 13 ans sacré champion du monde de foot freestyle

Un Lyonnais de 13 ans sacré champion du monde de foot freestyle
Un Lyonnais de 13 ans sacré champion du monde de foot freestyle - DR

A seulement 13 ans, un Lyonnais a été sacré champion du monde de foot freestyle le week-end dernier à Londres.

La compétition était organisée par la World Freestyle Football Association. 

Et c’est un jeune talent qui a remporté le titre de champion du monde chez les moins de 16 ans. Ilian Némoz a été sacré, quelques mois seulement après avoir atteint le top 8 de la compétition mondiale des Next Gen en décembre 2024.

Un véritable tour de force pour ce jeune habitant de la Croix-Rousse à Lyon, qui a débuté la discipline il y a seulement un an et demi. 

Ilian Némoz, qui s’entraine deux heures chaque jour, a prévu de participer aux championnats de France de foot freestyle, prévus le week-end du 20 septembre à Châteauroux.

Tags :

Ilian Némoz

foot freestyle

championnat du monde

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.