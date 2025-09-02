Un Lyonnais de 13 ans sacré champion du monde de foot freestyle

La compétition était organisée par la World Freestyle Football Association.

Et c’est un jeune talent qui a remporté le titre de champion du monde chez les moins de 16 ans. Ilian Némoz a été sacré, quelques mois seulement après avoir atteint le top 8 de la compétition mondiale des Next Gen en décembre 2024.

Un véritable tour de force pour ce jeune habitant de la Croix-Rousse à Lyon, qui a débuté la discipline il y a seulement un an et demi.

Ilian Némoz, qui s’entraine deux heures chaque jour, a prévu de participer aux championnats de France de foot freestyle, prévus le week-end du 20 septembre à Châteauroux.