Rachid Ghezzal fait un come-back surprise à l'OL (officiel)

La direction avait promis l'arrivée d'un joker. Parole tenue. Rachid Ghezzal rejoint l’OL en tant que joueur libre. Quelques semaines après quitté le club turc Rizespor, l’ailier droit est de retour dans la capitale des Gaules pour un an, jusqu'au 30 juin 2026, a annoncé le club ce vendredi soir.

"Le retour de Rachid Ghezzal dépasse le simple cadre sportif : il s’agit aussi d’une aventure personnelle et affective, portée par une volonté commune entre le joueur et l’Olympique Lyonnais. Fort de son expérience du très haut niveau, Rachid constitue un atout pour le club sur le plan sportif, et incarnera également un relais précieux auprès des jeunes joueurs du groupe professionnel, en renforçant le lien naturel entre l’Académie et l’équipe première. Par son état d’esprit exemplaire et sa culture collective, il contribuera également à consolider l’unité et les ambitions du vestiaire", explique l'OL dans un communiqué.

A 33 ans, l’international algérien pourra retrouver une ville qu’il connait très bien, puisqu'il a joué à l’OL entre 2009 et 2017 avant de rejoindre Monaco, Leicester, Fiorentina puis le Besiktas.

Parallèlement, Rachid Ghezzal prépare déjà sa reconversion dans l’encadrement sportif et la formation et a ainsi entamé un cursus de management du sport. Il poursuivra cette formation en parallèle de sa carrière à l'OL.