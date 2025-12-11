L'actu de l'OL

DNCG : pas de menace de relégation pour l'OL, qui pourra également recruter plus librement

Ce jeudi, l'OL passait devant la DNCG.

Les dirigeants lyonnais Michele Kang et Michael Gerlinger ont visiblement convaincu le gendarme financier du foot français puisque ce dernier vient d'annoncer une seule sanction attendue, à savoir l'encadrement de la masse salariale de l'équipe rhodanienne.

Contrairement à l'an dernier, pas de menace de relégation en Ligue 2 ou même d'encadrement des transferts.

Ce qui veut dire que l'OL aura les mains un peu plus libres cet hiver pour recruter, même si le mercato ne pourra pas être flamboyant compte-tenu des salaires des joueurs encore encadrés. L'arrivée d'un attaquant comme Endrick par exemple sera probablement encore conditionnée au départ d'un joueur en janvier.

"Aujourd'hui, la DNCG confirme que l'Olympique Lyonnais est sur la bonne voie et que le club est redevenu un acteur de confiance, capable de tenir ses engagements et de s'inscrire dans la durée. L’OL poursuivra son travail budgétaire, en étroit lien avec la DNCG", réagit le club dans un communiqué.

De son côté, Michele Kang se dit "très fière de la décision de la DNCG, qui souligne l'immense travail que nous avons accompli ces derniers mois. Grâce à la mobilisation de toutes et tous, l'OL poursuit son retour et nous avons hâte de vous retrouver à nos côtés au stade, ainsi que dans tout ce que nous entreprendrons !".

Si le club avait récemment dévoilé un bilan négatif à hauteur de 201,2 millions d'euros, la DNCG s'est plutôt penchée sur les efforts consentis cet été et depuis par la nouvelle direction.

Après les nombreux sacrifices réalisés pour alléger la masse salariale et les joueurs vendus en masse, la direction de l’OL abordait de façon plus sereine ce nouveau rendez-vous devant le gendarme financier.

Heu.. le 11/12/2025 à 21:06
aulas Responsable a écrit le 11/12/2025 à 19h28

voilà l’héritage d’un bon gestionnaire qui s’appelle Aulas il a ruiné l’équipe de l’OL

On peut reprocher à Aulas le choix de Textor, mais pas les actes de ce dernier.
Votre haine d'atlas vous aveugle, un supporter de Doucet (à défaut de supporter l'OL) je suppose.

Moi le 11/12/2025 à 20:56
aulas Responsable a écrit le 11/12/2025 à 19h28

voilà l’héritage d’un bon gestionnaire qui s’appelle Aulas il a ruiné l’équipe de l’OL

C'est plutôt Textor, non ? Si J.-M. Aulas a été obligé de vendre, c'est parce que ses actionnaires (Pathé notamment) ont voulu récupérer leurs billes !...

aulas Responsable le 11/12/2025 à 19:28

voilà l’héritage d’un bon gestionnaire qui s’appelle Aulas il a ruiné l’équipe de l’OL

Sans probleme le 11/12/2025 à 09:20

Considérée comme l’une des femmes les plus influentes, elle va passer son oral haut la main…

