OL-Go Ahead Eagles : une victoire et une qualification assurée pour les barrages

Paulo Fonseca décidait de revenir à une composition plus cohérente que ses derniers tests peu concluants. Avec une équipe presque type, l'OL comptait sur une victoire pour quasiment assurer sa qualification au tour suivant de la compétition européenne.

Le match ne mettait pas longtemps à s'emballer. Dès la 3e minute, Tyler Morton et Martin Satriano combinaient, et l'Anglais n'avait plus qu'à offrir un caviar à Afonso Moreira (1-0).

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 11, 2025

Mais les Néerlandais réagissaient immédiatement, profitant de deux erreurs lyonnaises. Sur une relance plein axe de Rémy Descamps, Corentin Tolisso loupait son contrôle. Milan Smit ne se faisait pas prier pour égaliser à la 6e minute (1-1).

Le doute ne s'emparait pas des Lyonnais, qui reprenaient leur marche en avant. Et ça s'avérait payant avec le but de Pavel Sulc à la 11e. Le Tchèque rodait dans la surface et profitait d'un arrêt loupé de Jari De Busser pour redonner l'avantage à l'OL (2-1).

Largement dominateur, Lyon peinait ensuite à se donner de l'air et à faire le break. Peu appliqués, les Rhodaniens gagnaient rarement leurs duels et laissaient quelques brèches derrière.

En seconde période, Go Ahead Eagles avait des occasions de revenir dans la partie, mais Rémy Descamps assurait le coup dans ses buts.

Corentin Tolisso en touchant la barre ou Moussa Niakhaté en voyant sa tentative repoussée sur la ligne ont bien tenté de libérer le public en fin de match, sans succès.

Avec cette courte et peu convaincante victoire, l'OL assure sa qualification pour les barrages a minima.

L'OL ne retrouvera la Ligue Europa que fin janvier pour ses deux ultimes rencontres de première phase. Ce dimanche après-midi, c'est la réception du Havre qui attend les coéquipiers de Nicolas Tagliafico.

Olympique Lyonnais-Go Ahead Eagles 2-1 (2-1)

Avertissements : Mata (33') pour Lyon.

Buts : Moreira (3') et Sulc (11') pour Lyon. Smit (6') pour Go Ahead Eagles