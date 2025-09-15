Il est parti avec l'Olympico en tête : Tanguy, grand supporter de l'OL, est décédé

Tanguy, un jeune homme originaire de la Somme, a eu recours à l'euthanasie en Belgique ce vendredi. Atteint d'une tétraparésie spastique depuis sa naissance, Tanguy rêvait d'assister à une rencontre de l'OL avant de partir, car sa maladie dégénérative le faisait souffrir et ne présentait aucune solution.

Cela avait été rendu possible par le club qui avait installé un robot de téléprésence dans les coulisses du Groupama Stadium lors de l'Olympico, remporté dans les dernières minutes par Lyon et un but de Pavel Sulc.