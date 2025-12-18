Ligue des Champions : OL Lyonnes en quarts après sa victoire contre l'Atlético Madrid

Nouvelle soirée à succès pour les joueuses de Jonatan Giraldez. Ce mercredi, le Groupama Stadium accueillait l'affiche entre Lyon et l'Atlético Madrid.

Dès la 31e minute, Kadidiatou Diani mettait OL Lyonnes sur orbite avec un centre dévié par Boe Risa dans son propre but (1-0).

Les ennuis des Espagnols s'accumulaient, puisque Luany était expulsée cinq minutes plus tard pour avoir tiré les cheveux de Selma Bacha.

OL Lyonnes n'avait ensuite plus qu'à dérouler. A la 52e minute, un penalty était transformé par Wendie Renard (2-0). Et à la 53e, Kadi Diani creusait un peu plus l'écart (3-0).

Le dernier but lyonnais était inscrit par Korbin Shrader, d'une lourde frappe de loin à la 71e (4-0).

Une victoire qui permet de finir à la première place, à égalité avec le FC Barcelone, qui devance Lyon à la différence de buts.

Désormais en route pour les quarts de la compétition européenne, les Fenottes ont un dernier match à disputer en 2025. Il faudra recevoir Fleury ce samedi soir à Décines.