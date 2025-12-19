La magie de la Coupe de France continue de faire rêver, et ce dimanche ne fera pas exception. Pour les 32es de finale, l’Olympique Lyonnais affrontera le FC Saint-Cyr, pensionnaire de Régional 1. Une affiche particulière, qui offrira à plusieurs joueurs amateurs l’opportunité unique de défier le club de leur cœur, au Groupama Stadium.

"Nous savons qu’ils auront une motivation incroyable pour affronter l’OL. C’est normal. Une opportunité comme celle-ci est spéciale : c’est un jour particulier pour les supporters, qui pourront jouer dans notre maison", a expliqué Paulo Fonseca en conférence de presse d’avant-match.

Une rencontre d’autant plus singulière que certains joueurs du FC Saint-Cyr sont eux-mêmes des Bad Gones, abonnés au virage nord. Une situation rare, qui n’a pas échappé au capitaine lyonnais. "On n’a pas l’habitude de jouer face à des supporters comme ça, mais une fois dans le couloir, on oublie tout. C’est une compétition, un match de football que l’on prend très au sérieux", a confié Corentin Tolisso.

Le milieu de terrain se projette déjà sur l’après-match, fidèle à l’esprit de la Coupe : "À la fin, on fera une belle fête, on partagera de bons moments tous ensemble. C’est ça, la magie de la Coupe de France. Il y a beaucoup de surprises, et il y en aura encore ce week-end".

Si l’atmosphère pourrait parfois rappeler celle d’un derby, ce dimanche à 21 heures, l’OL devra néanmoins rester vigilant. Hors de question de se laisser surprendre et de quitter la compétition dès son entrée en lice.