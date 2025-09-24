L’UEFA interpellée pour exclure Israël des compétitions : quelle conséquence pour l’OL qui doit affronter Tel-Aviv en Ligue Europa ? 

Ces experts ont appelé les instances à suspendre l’Etat hébreu de toutes les compétitions sportives organisées par la Fifa et l’UEFA. "Les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains", est-il écrit dans un communiqué.
Ces derniers rappellent par ailleurs l’exclusion de la Russie de toutes les compétitions Fifa et UEFA depuis le début de la guerre en Ukraine : "Les équipes nationales représentant des États qui commettent des violations massives des droits humains peuvent et doivent être suspendues, comme cela a eu lieu dans le passé".
Si l’UEFA accédait à la demande de ces experts de l’ONU, cela pourrait avoir une conséquence directe sur l’OL. Car les Lyonnais doivent affronter le club de Tel-Aviv en phase de ligue de Ligue Europa le 27 novembre prochain.
Si Israël est maintenu dans la compétition, la rencontre sera délocalisée, probablement en Serbie. Mais en cas d’exclusion, Lyon n’empochera pas trois points.
Selon le règlement, le nombre de point attribué à l’adverse sera calculé en fonction de la moyenne des points obtenus par tous les clubs du même chapeau en match à l’extérieur, contre tous les clubs du chapeau du Maccabi Tel-Aviv, rappelle le média Gones Area.
Mais à l'heure actuelle, l'UEFA entend rester sur sa position de neutralité politique et ne compte pas remettre en cause la participation des clubs israéliens aux compétitions.
Amsterdam, c'est fait.
Restitution des otages = Fin de la guerre ! Qu'attendons nous tous pour exiger quotidiennement inlassablement, la libération des captifs Israéliens, otages du Hamas ?Signaler Répondre
C'est le hamas qui a attaqué Israël ils se défendent et ne mélanger pas tout le sport n'a rien à voir pourquoi ONU ne prend pas de sanctions pour certaines dictatures bonne journée.Signaler Répondre
commencez déjà par orthographier vos messages correctementSignaler Répondre
Il serait temps !!! La Russie, qui mène une "vraie" guerre contre l'Ukraine, qui se défend bien et est aidée par l'Europe : exclue immédiatementSignaler Répondre
Israhell qui mène une génocide contre des civils désarmés et affamés : rien
Ce deux poids deux mesures a assez duré !!
Vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas. Contentez-vous de boire vos bières et dépenser votre paye pour regarder les matchs de foot.Signaler Répondre
Le nombre de pays à exclure importe peu! il faut stopper ce réflexe de défense qui consiste à dire il y a des états pire qu’Israël. Certes, d’autres pays ont des agissements qui les rapprochent d’états voyonsSignaler Répondre
Toutefois Israël commet un genocide qui va au delà de son droit de réponse / défense, de sorte qu’une exclusion de toutes compétitions sportives ou soft power est nécessaire, le drapeau de ce pays ne peux est brandi fièrement tant que le gouvernement agi de la sorte - il en va évidemment de même pour la Russie, ou d’autres
dans ce cas , il faut envisager d'exclure a minima 1/3 des pays des JO et autres compétitions internationalesSignaler Répondre
Bonne initiative. Exclure les Russes et les Israéliens, tant que leur gouvernements persisteront a se comporter en criminels de guerre et en envahisseurs.Signaler Répondre
Et qu'on ne vienne pas me parler du Hamas pour faire diversion: Aucune équipe de foot ne représente le Hamas a l'UEFA, aucun chanteur ne représente le Hamas a l'eurovision..
Boycott des états voyous et leurs représentants .
C'est pourtant pas compliqué a comprendre.