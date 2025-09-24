L'actu de l'OL

L’UEFA interpellée pour exclure Israël des compétitions : quelle conséquence pour l’OL qui doit affronter Tel-Aviv en Ligue Europa ? 

L’UEFA interpellée pour exclure Israël des compétitions : quelle conséquence pour l’OL qui doit affronter Tel-Aviv en Ligue Europa ? 
L’UEFA interpellée pour exclure Israël des compétitions : quelle conséquence pour l’OL qui doit affronter Tel-Aviv en Ligue Europa ?  - DR

Des experts indépendants de l'ONU ont interpellé la Fifa et l'UEFA sur le cas d’Israël, qu’ils accusent de "génocide" à Gaza.

Ces experts ont appelé les instances à suspendre l’Etat hébreu de toutes les compétitions sportives organisées par la Fifa et l’UEFA. "Les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains", est-il écrit dans un communiqué.

Ces derniers rappellent par ailleurs l’exclusion de la Russie de toutes les compétitions Fifa et UEFA depuis le début de la guerre en Ukraine : "Les équipes nationales représentant des États qui commettent des violations massives des droits humains peuvent et doivent être suspendues, comme cela a eu lieu dans le passé".

Si l’UEFA accédait à la demande de ces experts de l’ONU, cela pourrait avoir une conséquence directe sur l’OL. Car les Lyonnais doivent affronter le club de Tel-Aviv en phase de ligue de Ligue Europa le 27 novembre prochain.

Si Israël est maintenu dans la compétition, la rencontre sera délocalisée, probablement en Serbie. Mais en cas d’exclusion, Lyon n’empochera pas trois points.

Selon le règlement, le nombre de point attribué à l’adverse sera calculé en fonction de la moyenne des points obtenus par tous les clubs du même chapeau en match à l’extérieur, contre tous les clubs du chapeau du Maccabi Tel-Aviv, rappelle le média Gones Area.

Mais à l'heure actuelle, l'UEFA entend rester sur sa position de neutralité politique et ne compte pas remettre en cause la participation des clubs israéliens aux compétitions.

Tags :

Ligue Europa

Tel-Aviv

OL

Israël

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Tatin le 24/09/2025 à 17:26

Restitution des otages = Fin de la guerre ! Qu'attendons nous tous pour exiger quotidiennement inlassablement, la libération des captifs Israéliens, otages du Hamas ?

Signaler Répondre
avatar
Joelle12 le 24/09/2025 à 16:05
Lyonnaisedu3 a écrit le 24/09/2025 à 15h06

Il serait temps !!! La Russie, qui mène une "vraie" guerre contre l'Ukraine, qui se défend bien et est aidée par l'Europe : exclue immédiatement
Israhell qui mène une génocide contre des civils désarmés et affamés : rien
Ce deux poids deux mesures a assez duré !!

C'est le hamas qui a attaqué Israël ils se défendent et ne mélanger pas tout le sport n'a rien à voir pourquoi ONU ne prend pas de sanctions pour certaines dictatures bonne journée.

Signaler Répondre
avatar
Bon_Sens le 24/09/2025 à 15:09
Prolétaire a écrit le 24/09/2025 à 14h34

Vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas. Contentez-vous de boire vos bières et dépenser votre paye pour regarder les matchs de foot.

commencez déjà par orthographier vos messages correctement

Signaler Répondre
avatar
Lyonnaisedu3 le 24/09/2025 à 15:06

Il serait temps !!! La Russie, qui mène une "vraie" guerre contre l'Ukraine, qui se défend bien et est aidée par l'Europe : exclue immédiatement
Israhell qui mène une génocide contre des civils désarmés et affamés : rien
Ce deux poids deux mesures a assez duré !!

Signaler Répondre
avatar
Prolétaire le 24/09/2025 à 14:34
Ce ne serait que justice a écrit le 24/09/2025 à 13h48

Bonne initiative. Exclure les Russes et les Israéliens, tant que leur gouvernements persisteront a se comporter en criminels de guerre et en envahisseurs.
Et qu'on ne vienne pas me parler du Hamas pour faire diversion: Aucune équipe de foot ne représente le Hamas a l'UEFA, aucun chanteur ne représente le Hamas a l'eurovision..
Boycott des états voyous et leurs représentants .
C'est pourtant pas compliqué a comprendre.

Vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas. Contentez-vous de boire vos bières et dépenser votre paye pour regarder les matchs de foot.

Signaler Répondre
avatar
Bon_Sens le 24/09/2025 à 14:30
aie a écrit le 24/09/2025 à 14h10

dans ce cas , il faut envisager d'exclure a minima 1/3 des pays des JO et autres compétitions internationales

Le nombre de pays à exclure importe peu! il faut stopper ce réflexe de défense qui consiste à dire il y a des états pire qu’Israël. Certes, d’autres pays ont des agissements qui les rapprochent d’états voyons
Toutefois Israël commet un genocide qui va au delà de son droit de réponse / défense, de sorte qu’une exclusion de toutes compétitions sportives ou soft power est nécessaire, le drapeau de ce pays ne peux est brandi fièrement tant que le gouvernement agi de la sorte - il en va évidemment de même pour la Russie, ou d’autres

Signaler Répondre
avatar
aie le 24/09/2025 à 14:10
Ce ne serait que justice a écrit le 24/09/2025 à 13h48

Bonne initiative. Exclure les Russes et les Israéliens, tant que leur gouvernements persisteront a se comporter en criminels de guerre et en envahisseurs.
Et qu'on ne vienne pas me parler du Hamas pour faire diversion: Aucune équipe de foot ne représente le Hamas a l'UEFA, aucun chanteur ne représente le Hamas a l'eurovision..
Boycott des états voyous et leurs représentants .
C'est pourtant pas compliqué a comprendre.

dans ce cas , il faut envisager d'exclure a minima 1/3 des pays des JO et autres compétitions internationales

Signaler Répondre
avatar
Ce ne serait que justice le 24/09/2025 à 13:48

Bonne initiative. Exclure les Russes et les Israéliens, tant que leur gouvernements persisteront a se comporter en criminels de guerre et en envahisseurs.
Et qu'on ne vienne pas me parler du Hamas pour faire diversion: Aucune équipe de foot ne représente le Hamas a l'UEFA, aucun chanteur ne représente le Hamas a l'eurovision..
Boycott des états voyous et leurs représentants .
C'est pourtant pas compliqué a comprendre.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.