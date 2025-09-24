L’UEFA interpellée pour exclure Israël des compétitions : quelle conséquence pour l’OL qui doit affronter Tel-Aviv en Ligue Europa ? 

Ces experts ont appelé les instances à suspendre l’Etat hébreu de toutes les compétitions sportives organisées par la Fifa et l’UEFA. "Les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains", est-il écrit dans un communiqué.

Ces derniers rappellent par ailleurs l’exclusion de la Russie de toutes les compétitions Fifa et UEFA depuis le début de la guerre en Ukraine : "Les équipes nationales représentant des États qui commettent des violations massives des droits humains peuvent et doivent être suspendues, comme cela a eu lieu dans le passé".

Si l’UEFA accédait à la demande de ces experts de l’ONU, cela pourrait avoir une conséquence directe sur l’OL. Car les Lyonnais doivent affronter le club de Tel-Aviv en phase de ligue de Ligue Europa le 27 novembre prochain.

Si Israël est maintenu dans la compétition, la rencontre sera délocalisée, probablement en Serbie. Mais en cas d’exclusion, Lyon n’empochera pas trois points.

Selon le règlement, le nombre de point attribué à l’adverse sera calculé en fonction de la moyenne des points obtenus par tous les clubs du même chapeau en match à l’extérieur, contre tous les clubs du chapeau du Maccabi Tel-Aviv, rappelle le média Gones Area.

Mais à l'heure actuelle, l'UEFA entend rester sur sa position de neutralité politique et ne compte pas remettre en cause la participation des clubs israéliens aux compétitions.