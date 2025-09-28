L'actu de l'OL

Victoire précieuse à Lille : l’OL poursuit sa marche en avant

L’Olympique lyonnais a frappé un grand coup ce dimanche après-midi au Stade Pierre-Mauroy.

Opposés à Lille pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, les Rhodaniens se sont imposés 0-1 grâce à une entame réussie et un but signé Tyler Morton.

Après quelques frayeurs dès les premières minutes, l’OL a ouvert le score sur une superbe action collective. Nicolas Tagliafico a adressé un centre millimétré repris de la tête par le jeune milieu anglais (13e). Tyler Morton, véritable révélation lyonnaise depuis le début de saison, a encore confirmé son importance dans le collectif.

Le reste du match a été marqué par la domination lilloise. Olivier Giroud et Matias Fernandez-Pardo ont multiplié les occasions, mais ils se sont heurtés à un Dominik Greif impérial dans sa cage. Le gardien slovaque a sauvé son équipe à plusieurs reprises, notamment face à Mukau (17e) et Sahraoui en toute fin de rencontre (90e).

Malgré les vagues offensives adverses, les Lyonnais ont tenu bon rendant notamment fou de rage l'ancien technicien de l'OL Bruno Genesio qui a écopé d'un carton rouge pour contestation après avoir tiré dans une bouteille qui a frôlé le délégué du match (70e). Avec cette victoire, l’OL grimpe à 15 points, à égalité avec le PSG en tête de la Ligue 1.

Prochain rendez-vous : jeudi 2 octobre en Ligue Europa contre Salzburg.

4 commentaires
Tidjai le 28/09/2025 à 19:58

Les lillois vexés, poussés par l'ego surdimensionné de Genesio, clament haut et fort qu'ils ont été les meilleurs. Mais les Lyonnais ont été les plus intelligents. Lyon arrivera "frais" jeudi en Europa League. Alors que le LOSC s'est déchiré et arrivera cramé jeudi sur le terrain de l'AS Roma pour essuyer une défaite écrasante comme face à Lens où ils se sont fait humilier 3-0
Dans le foot, ce n'est pas celui qui pense être le plus fort qui va loin, c'est celui qui est le plus intelligent.

Romulus le 28/09/2025 à 19:37

Que ce fut dur..
Mais que cette équipe fait plaisir !!

Traveler le 28/09/2025 à 19:26

bravo 🎈

Free Lyon le 28/09/2025 à 19:19

Illuminé l Olympique

