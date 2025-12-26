Quand on naît lyonnais, on le reste dans l’âme. Et pour Rayan Cherki, la règle est la même. Parti de l’OL l’été dernier pour s’engager avec Manchester City, le jeune milieu offensif a laissé derrière lui des supporters et un club marqués par son départ. Un transfert fort en émotions, mais qui n’empêche pas l’international français de garder Lyon dans un coin de sa tête.

Installé en Angleterre et déjà bien intégré au collectif de Pep Guardiola, Rayan Cherki s’est laissé aller à une déclaration ironique dans un épisode de la série Inside, diffusée par le club rhodanien. Lors d’un échange filmé avec Daniel Congré, le milieu offensif n’a pas manqué de faire sourire et peut-être espérer certaines personnes.

"Passe-le-moi, je vais lui parler de mon prochain contrat à l’OL", a-t-il lancé. Interrogé sur la date d’un éventuel retour entre Rhône et Saône, le coordinateur lyonnais reçoit une réponse : "Obligé". Avant que le joueur de Manchester City ne précise, ambitieux : "Je reviens après deux Ballons d’Or, en 2036".

Une déclaration faite sur le ton de la plaisanterie, mais qui montre encore l’attachement de Rayan Cherki à son club formateur. L’histoire entre le prodige lyonnais et l’OL n’est peut-être pas totalement terminée.