L’OL se prépare à un calendrier chargé jusqu’au printemps

Après une semaine de vacances, le groupe a retrouvé ce lundi les installations du Groupama OL Training Center avec des batteries rechargées. Et il va en falloir pour tenir le rythme effréné des matchs programmés jusqu’à la prochaine trêve internationale, prévue au printemps.

En janvier, les Lyonnais disputeront six rencontres, à commencer par le premier déplacement de l’année en Ligue 1, à Monaco, le 3 janvier. Viendra ensuite l’heure de la Coupe de France, face à Lille, dans le Nord, le 11 janvier. Les joueurs de Paulo Fonseca recevront ensuite Brest avant de retrouver la Ligue Europa, en Suisse, face au Young Boys, le 22 janvier. Trois jours plus tard, les coéquipiers de Corentin Tolisso iront à Metz, et enchaineront avec la réception du PAOL Salonique en coupe d’Europe le 29 janvier.

L’OL entamera le mois de février avec la réception de Lille et avec un déplacement à Nantes une semaine plus tard. Le week-end du 15 février, les Lyonnais retrouveront Nice à domicile avant de terminer le mois à Strasbourg.

Il faudra rester compétitif en mars, puisque l’Olympico se déroulera le 1er week-end de mars au Vélodrome. Les Lyonnais enchaineront ensuite avec la réception du Paris FC, un déplacement au Havre et les retrouvailles avec Monaco le week-end du 22 mars.

Ce n’est qu’à ce moment-là que sonnera l’heure de la trêve internationale.